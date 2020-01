A Lua Minguante em Gêmeos é sobre mandar memes e ficar bem “palhacita”

No episódio anterior, a Lua estava cheíssima e plena com a energia inebriante de Aquário. Ou seja, foi uma última semana cheia de emoções conflitantes que, talvez, tenha feito muita gente encarar de frente as inseguranças. Passado. A partir do dia 23, uma Lua Minguante entra em Gêmeos e, com você um pouco mais segura de quem é, é hora de sentar, relaxar e preparar aquela limpeza mental, porque quando a gente joga fora alguma coisa, é um espaço aberto para algo novo!

“Se a Lua Minguante fala sobre limpar ideias, Gêmeos fala sobre absorvê-las. Será um momento de abertura da curiosidade, perfeito para estudar coisas novas, desapegar do velho, enxergar novas possibilidades…”, explica Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa. De acordo com ela, essa faxina se faz ainda mais necessária já que, em breve, a Lua Nova em Virgem chega para inaugurar um outro começo na vida de muita gente (pode até rolar um novo trabalho!) e, nada melhor do que estar com a casa bem limpa para receber o novo.

“Aprender coisas novas não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser como uma escola, que você era obrigada a ir. É meio como refrescar as ideias, repensar o que não deu certo, o que deu… É sobre ser leve e trazer essa leveza para o cotidiano! Olha, a gente até fica meio palhacitas, fazendo muita piada, se jogando na zoeira”, diz a profissional. Momento ideal para mandar aquele meme, hein?!

Segundo ela, aliado a isso, desde o dia 12, um Urano retrógrado convida todo mundo a se desprender da zona de conforto, de finalmente realizar que NADA está escrito em uma pedra – a Pré-História foi há milhares de anos, boba! “Urano fala de libertação, ele mostra onde a gente está presa. Liberdade não é fazer o que você quer e do jeito que quer, liberdade é fazer o que você quer porque você pode, mas para isso é necessário se organizar, ter sua grana, saber se alimentar direito. Esse Urano vem para mostrar para gente como é realmente ser livre. E ele pode fazer isso de maneiras imprevisíveis”, sentencia Masumi.

Mas e o amor?

Vênus continua em conjunção com o Sol em Leão e o clima de azaração, flerte delicinha continua. O conselho de Masumi para o momento? Relaxa e não se esquenta com amor. “Agora é momento para se preocupar em ser interessante que o resto vem. Se preocupa em brilhar, em ser você mesma e arrasar, nada de racionalizar demais. Esse é o segredo desse posicionamento”, finaliza a astróloga.