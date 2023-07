Looks barbiecore: 5 inspirações para usar na estreia de Barbie

A estreia de Barbie está cada vez mais próxima, e os preparativos para a sessão mais esperada do ano não param! O filme está se tornando um verdadeiro evento e todos estamos ansiosos para participar da magia desse mundo cor de rosa. Então, nada mais justo que montar um look barbiecore, ainda mais por estarmos falando de uma boneca super fashionista.

Igual à Boneca

Que tal roubar algumas peças do guarda roupa icônico da Barbie? Você pode fazer como Margot Robbie, protagonista do filme, e copiar alguns dos looks mais icônicos da boneca, ou talvez de looks que já vimos nos trailers! Você pode escolher um look listrado preto e branco para fazer referência a uma boneca de 1959, que usa maiô listrado, visto também no primeiro teaser do filme.

E se você quiser referenciar algum look dos teasers, tem várias opções para você! Se você é mais ousada e quer usar as peças de cowboy pink da Barbie, pode usar uma calça rosa e uma camiseta ou colete do mesmo tom. Além disso, você pode se divertir com os acessórios e comprar um chapéu rosa, igualzinho ao do filme!

Mas é claro, também tem opções mais seguras e confortáveis, como o vestido quadriculado rosa e branco. Você pode usar um vestido similar, ou inovar um pouco e fazer um look de saia e top neste mesmo padrão. Não tem limites de referência no que se diz respeito à boneca fashionista!

Continua após a publicidade

Monocromático

Todos sabemos que para assistir ao filme temos que ir com pelo menos uma peça rosa, né? Mas uma das formas mais vistas de looks na estética barbiecore são os visuais monocromáticos, ou seja, um visual totalmente rosa! Os conjuntinhos formados por top cropped e calça ou saia são perfeitos, mas você também pode facilitar o seu dia e ir com um vestido rosa e uma maquiagem elaborada nos mesmos tons!

Minimalista

Você também pode escolher um look mais clássico e minimalista, apostando em apenas um ponto de cor que seja o destaque do seu look, e o resto das peças em tons mais claros ou neutros.

Explosão de Glitter

Se tem um elemento que a Barbie jamais deixaria de lado ao planejar um look perfeito para as passarelas de Barbieland é o brilho! Aposte em peças que possam juntar as duas paixões da boneca: o rosa e o brilho, podendo ser desde glitter até o strass.

Barbie Empresária

E como a Barbie faz absolutamente tudo, ela também pode ser uma empresária fashionista, né? Se você precisa que seu look seja elegante para o trabalho, aposte em uma boa alfaiataria. Você pode usar um blazer e uma calça rosa, pareados com um top branco, para trazer um pouco mais de elegância. Você pode escolher usar um salto ou um tênis, e você está pronta para ir ao cinema logo depois do trabalho!