7 dicas indispensáveis para deixar a casa refrescante no calor

O verão ainda nem chegou, mas as altas temperaturas da Primavera já trazem para diversas regiões o incômodo ar abafado. Além do calor, a conta de luz acaba aumentando um pouco mais devido ao uso de ventiladores e ar condicionado. Nessas horas, é preciso usar a criatividade e pensar em formas mais baratas e naturais de manter o ar da casa mais fresco, deixando cada cômodo com sensação refrescante.

Refresque o ambiente

Deixar portas e janelas abertas é umas das principais alternativas para deixar a casa um pouco mais refrescante. Além de economizar energia com a luz natural, essa dica ainda garante ventilação para dentro do cômodo.

Troque as lâmpadas

Não é novidade que algumas lâmpadas podem esquentar a casa. As incandescentes não só produzem luz, como também calor. A ideia é troca-las por modelos de LED, afinal elas esquentam menos e utilizam de menos energia.

Mofo? Aqui não!

Portas e janelas fechadas não são alternativas para os dias quentes. Além de deixar as pessoas expostas a problemas respiratórios, podem abafar ainda mais os cômodos da casa, e, sem ventilação, o surgimento de mofos pelas paredes e móveis pode acontecer. A casa precisa ter contato com a luz natural do sol e ventilação ao longo do dia.

Proteja-se dos insetos!

O calor chega com chuvas e também insetos. Mosquitos, baratas e abelhas sempre decidem fazer uma visitinha nessa época. As telas mosquiteiras são a garantia de que esses visitantes estarão distantes da sua residência. Essas telas são leves e, claro, impedem que insetos entrem.

Aposte em tecidos leves

Os revestimentos das camas e sofás são quentes e ficar deitada sobre eles acaba sendo uma tortura durante o verão. O ideal é cobri-los com tecidos e lençóis leves – de preferência brancos, de seda ou outro material.

Muita luz!

Se for usar as cortinas, tente não barrar a luz natural que passa pelas janelas. A ideia é também trocar as cortinas pesadas por outras mais leves e com cores que aliviam o ambiente. Deixá-las abertas durante todo o dia é importante para a ventilação da casa.

Plantinhas

As plantas são ótimas para dar aquele UP na decoração e deixar a casa visualmente agradável, mas não é só isso. Existem plantas que, além de purificar o ambiente, trazem frescor. Colocá-las em lugares altos e que batem vento também é uma das opções. Aposte no Lírio da Paz, Espada de São Jorge, Clorofito, Jiboia, ou Samanbaia de Boston!

