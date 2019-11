Falta pouco mais de um mês para o verão e já estamos de olho no que fará sucesso na estação mais quente do ano. Antenado aos últimos desfiles nacionais e internacionais, nosso editor de moda Fábio Ishimoto separou 4 tendências que prometem vir com tudo. Confira:

Brilho

Para as mais ousadas, os tecidos metalizados serão o must have do verão. Quem prefere algo mais sutil, pode optar pelos acetinados. O importante é brilhar!

Fio a fio

Aplicações e bordados chegam para elevar a moda praia à categoria luxo. “Outras tendências são o crochê e qualquer tipo de trabalho manual, que pode compor toda a peça ou fazer apenas um ornamento ou acabamento”, diz Fábio.

Arco-íris

O neon já está em alta há algum tempo e parece que não vai embora tão cedo, mas agora irá disputar espaço com o tie dye. De todo modo, a tendência mais forte, segundo as passarelas, “é o desejo de transformar o look de praia em algo menos comum e deixá-lo mais luxuoso, seja em pequenos detalhes ou em looks combinados a maxi acessórios e saídas de praia glamorosas’, comenta Fábio.

Leia também: Confira looks para arrasar no verão com a regata

+ 10 looks estilosos para andar de avião

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?