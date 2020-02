Sexo oral: como ficar com tesão na ponta da língua

Durante as preliminares, beije todo o corpo do parceiro até chegar à região genital

Foto: Getty Images

Muito prazer, pênis!

Antes de se divertir na zona de delírio do seu amado, vale conhecer um pouco mais sobre o seu amigão

. O pênis é dividido em base, corpo e cabeça – também chamada de glande. Se quiser acertar em cheio, dedique um pouco mais de atenção à glande. vale muito a pena estimulá-la… A explicação: trata-se de uma região com farta inervação e vascularização; ou seja, com bastante sensibilidade. daí o gato ir à loucura quando acarinhado ali. “Principalmente se o estímulo partir de uma mucosa bem lubrificada, como a da boca”, afirma celso Marzano, terapeuta sexual, sexólogo e urologista.

. Outra área bastante específica e que é bem legal de ser saboreada é a chamada coroa: “É a região mais sensível do órgão sexual masculino; fica entre a glande e o corpo do pênis”, explica o especialista. E você já sabe, mas não custa nada reforçar: todo o órgão sexual do seu rapaz é suscetível a estímulo. Ou seja, é fácil dar prazer a ele.

Com água na boca

Agora que já sabe como se deliciar com o pênis, aprenda técnicas e dicas quentes que transformarão o seu jeito de fazer sexo oral numa experiência inesquecível para o bonitão

Estímulos infalíveis

“Alterne movimentos leves (lambidas) com outros intensos (sucção)”, orienta o sexólogo Celso Marzano. Só cuide para não machucar o moço com os dentes!

Devore tudo!

Durante as preliminares, beije todo o corpo do parceiro até chegar à região genital. Beba um pouco de água para garantir que deixará o pênis molhadinho. Ajoelhe-se entre as pernas do gato e use uma das mãos para segurar a base do órgão. Lamba a glande com delicadeza. Passe a língua por todo o pênis, lubrificando-o. Cubra os dentes com os lábios e coloque o amigão na boca, indo até onde conseguir chegar. Volte ao topo, sem esquecer de usar a língua para fazer pressão.

Variação

Não esqueça de fazer um carinho nos testículos. Lamba e sugue delicadamente, deixando-os também lubrificados. Então, volte a atenção ao pênis – mas mantenha uma das mãos estimulando os testículos.

Mão na massa

Una dedão e indicador, formando um anel. Encaixe-o na glande. Agora, suba e desça sua mão, usando-a para acompanhando o movimento que faz com a boca.

Dica

Ouvidos atentos aos sussurros e gemidos do parceiro para identificar o que agradou mais. E solte a criatividade! Entregue-se ao momento, fazendo tudo aquilo que sentir vontade.

A satisfação também é sua

Esbaldar-se com o pênis não dá tanto prazer a você? Calma: é fácil aprender a curtir o sexo oral que faz. Afinal, esse momento tem tudo para ser gostoso também para você…

Viaje na cena

Entenda que o gato vai gostar mais do que você, pois está recebendo estímulos diretos. “Já o prazer de quem faz o carinho está relacionado mais ao emocional”, explica Celso Marzano. Sendo assim, você deve usar outros tipos de incentivo para se deliciar. “Como a fantasia, a ideia de poder sobre ele ou de submissão, a visualização do ato ou os gemidos do parceiro”, diz o médico.

Abra a boca e feche os olhos

Se tem dificuldade de se entregar ao momento, evite ficar de olhos abertos o tempo todo. Ao mantê-los fechados ou ao apagar a luz, você consegue focar no que está fazendo. Fica, portanto, mais fácil se deixar levar pelo que sentir.

Sinta-se bem

Se bater um mal-estar ou enjoo durante a prática, pare imediatamente. “Algo de errado está acontecendo: ou a penetração está muito profunda ou há questões emocionais envolvidas”, diz o especialista. Tais questões podem ser vergonha, medo de contrair doenças e até nojo. Mas há um jeito de evitar a náusea – desde que não haja nada emocional em jogo. “Tem a ver com o grau de relaxamento e o quão confortável você está”, dizem Dan Anderson e Maggie Berman, autores de Dicas de Sexo para Mulheres por um Homem Gay (ed. Jaboticaba, R$ 39,90). Respire pelo nariz e coordene a entrada e saída do ar com o movimento que faz com a boca: inspire quando a boca estiver na glande e

expire ao chegar à base do pênis.

Um incentivo

Todo homem adora quando percebe que a mulher realmente curte explorar o pênis dele com a boca. Fica mais excitado e, claro, dedicado.

Jogo aberto

O que faz um homem delirar ao receber o sexo oral – e como nós podemos usufruir desse prazer junto com ele

Eles adoram…

“O infalível é uma massagem nos testículos com gel que esfria, enquanto ela se delicia e se envolve na chupada”, D.J., 24 anos.

“Acho demais quando ela olha nos meus olhos durante o sexo oral, passando a língua por todo o pênis bem devagar”, V. R., 38 anos.

… E Elas também!

“Sentia enjoo com o gosto do esperma, então, resolvi chupar uma bala durante o sexo oral. Consegui curtir o momento e engoli o esperma no final!” M.T., 30 anos.

“Queria me deliciar com algo que adoro comer. Então, coloquei chantili no pênis e nas áreas próximas e fui devorando tudo pelo caminho…” F.P., 23 anos.