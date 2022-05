Sem tabu! Guia do sexo durante a menstruação

Quase todo mundo sente, mas ninguém fala abertamente sobre ele. Colocá-lo em prática, então, nem pensar. Estamos falando do desejo sexual durante a menstruação, um impulso reprimido que reflete dois grandes tabus socioculturais: sexo e o sangue íntimo das pessoas que têm útero. No caso específico das mulheres, 85% delas relatam aumento da libido durante o período menstrual. Dessas, apenas 49% se permitem sexo durante a menstruação, revela uma pesquisa com 16 mil participantes da Inciclo, empresa de coletores e discos menstruais.

“Não há contraindicação ginecológica para o sexo nesse período, a repressão vem de uma construção social e histórica pautada pelo machismo e pela misoginia, que determinaram, ao longo dos séculos, que tudo o que sai do corpo da mulher é sujo, impuro, fede. Por isso, somos socializadas para sentir nojo dos nossos pelos, da gordura, da flacidez, das nossas estrias e celulites”, explica a sexóloga Gabriela Vitor.

Ela ressalta, no entanto, que, para as pessoas que sofrem de endometriose ou transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) —no qual as mudanças de humor e os sintomas físicos, principalmente as cólicas, são mais intensas e debilitantes— o sexo nesse momento do ciclo pode ser desconfortável.

“Normalmente, no primeiro e no segundo dia da menstruação, o estrogênio e testosterona estão mais baixos, então é comum sentir mais cólica e menos libido, que aumenta nos dias seguintes”, acrescenta Gabriela, que também é consultora da Muito Prazer, empresa de bem-estar sexual. “É importante chamar as pessoas com as quais você se relaciona sexualmente para conversar sobre o assunto e entender, juntos, o quanto sexo durante esse período também pode ser saúde”, recomenda.

De fato, o sexo ajuda a aliviar a dor de cabeça e até mesmo as cólicas que são frequentes na menstruação, como explica Mariana Betioli, obstetriz especialista em saúde íntima e CEO da Inciclo. “A cólica é resultado da contração do útero para expelir o sangue menstrual. Durante o orgasmo, o órgão também se contrai, mas logo se relaxa totalmente. É esse efeito analgésico e relaxante que faz a dor diminuir, além do aumento do fluxo sanguíneo na região e a liberação de hormônios de prazer.”

Para eliminar dúvidas e ajudar a derrubar tabus, Bárbara e Mariana dão dicas que como aproveitar trocas sexuais prazerosas mesmo nesse período do mês.

Use preservativos

Como em toda prática sexual, o uso de preservativos é fundamental no sexo durante a menstruação, principalmente porque há um leve aumento do risco de contágio de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) pelo contato com o sangue. “É importante lembrar que qualquer fluído sexual tem esse risco, por isso todo sexo deve ser feito com proteção”, ressalta Mariana.

Além da estimulação clitoriana, enorme fonte de prazer para as pessoas com vulva, o sexo com penetração também pode ser praticado nesse período, inclusive com o uso de um disco menstrual. “Menor que os coletores menstruais, o disco é uma boa opção para quem quer transar sem ter contato com o sangue”, explica a obstetriz. Quem usa coletor, no entanto, deve retirá-lo antes da penetração. “O coletor, que é maior e geralmente tem um espécie de cabinho alongado para a retirada do canal vaginal pode machucar tanto a pessoa que está sendo penetrada quanto quem está penetrando”, alerta Mariana.

Abuse de toalhas e/ou chuveiro

Se sangue é o problema, a boa e velha dica de usar toalhas para cobrir a cama (ou outras superfícies) também é a recomendação das especialistas consultadas por CLAUDIA. “Transar no chuveiro também é uma boa opção nesses momentos. A água quente, aliás, ajuda a relaxar a região pélvica e aliviar a cólica”, diz Gabriela Vitor.

A sexóloga lamenta que muitas pessoas tenham vergonha de falar com o parceiro ou parceira sobre o desejo de fazer sexo na menstruação pelo receio de “fazer bagunça” e sujar o lençol. Já Mariana lembra que menstruação não tem cheiro, então, em relação aos odores, não há o que temer. “O que sentimos e confundimos como cheiro de menstruação é, na verdade, resultado de alguns desodorizantes incluídos na composição de absorventes descartáveis que, quando em contato com o sangue, produzem essa sensação olfativa”, explica a obstetriz.

Escolha a posição ideal

A comunicação com a outra pessoa é fundamental em qualquer troca sexual e, neste caso, também é importante para a escolha de posições que sejam mais confortáveis. “O ideal são as posições em que o colo [do útero] não fique para cima”, diz Mariana. Como o sexo pode aumentar o fluxo menstrual, é recomendável que a pessoa que está menstruada evite posições a favor da gravidade.

Relaxe e goze

Tomados os cuidados —e você pode tanto seguir as orientações ou criar suas próprias regras, lembrando, claro, que o preservativo é fundamental—, é só relaxar e gozar. “Sinta e obedeça o que o seu corpo perde, lembrando que sexo não é compromisso, mas sim liberdade”, conclui Mariana. E vale lembrar que se preferir não transar durante a menstruação, tudo bem também. Você pode tudo, mas “não tem que” nada.