Pegging: tudo o que você precisa saber sobre a prática

Cada vez mais buscado nos sites de pesquisa, o pegging instiga curiosidade naqueles que nunca ouviram falar na prática. O termo vem do inglês, do verbo peg, que, em tradução livre, significa empalar. No sexo, ele consiste,na maioria das vezes, na relação anal em casais heterossexuais, onde a pessoa penetrada é o homem.

“Geralmente, a mulher usa um cinto com um dildo ou um consolo preso a ela para penetrar o ânus de seu parceiro”, explica a sexóloga Lelah Monteiro. Mas, embora ele seja conhecido por essa tal ‘inversão de papeis’, o pegging também pode ser praticado por casais lésbicos, trans e queer.

Apesar de ainda cercado de muitos tabus, o fetiche permite ao homem explorar sua sexualidade fora de rótulos e, ainda, conectar-se com sua parceira para juntos descobrirem novas formas de prazer. Aliás, o sexo anal pode ser muito prazeroso, já que ele massageia a próstata, considerada o ponto g masculino. “O ânus é uma zona erógena muito vascularizada e, por isso, pode proporcionar prazer àqueles que se permitirem relaxar e curtir o momento”, diz Lelah.

Pegging e sexualidade

Outro ponto discutido sobre o pegging e que vale ser reforçado é que homens que curtem a prática não são, necessariamente, homossexuais – isso é algo construído por uma sociedade patriarcal e falocêntrica. “Ter uma relação anal não tem a ver com a orientação sexual, mas sim com uma possibilidade de prazer muitas vezes barrada pelo preconceito”, afirma a sexóloga.

Como fazer pegging

Para trazer o pegging para a relação, não há segredo: um diálogo franco. “É preciso uma conversa sincera sobre seus desejos e fetiches com o parceiro ou parceira e ambos estarem dispostos a esse novo tipo de conexão”, aconselha Lelah. E, para uma relação segura, a sexóloga ainda reforça a necessidade de uma boa higiene, utilizar preservativo no dildo ou consolo e, claro, muito lubrificante – de preferência à base de água!