Lubrificante anal: entenda a importância e qual escolher

Com função de ajudar no deslizamento e proteção, o lubrificante é peça fundamental durante o sexo anal, como explica a médica coloproctologista Fernanda Elias Ferreira Rabelo, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Diferentemente da vagina, a região não tem lubrificação natural e sem uso de lubrificante, pode sofrer com fissuras.

“Além de dor, a fissura, que é um cortezinho, acaba sendo uma porta de entrada para vírus, bactérias e até infecções de pele no local”, pontua a médica, que ressalta a importância do uso de preservativos durante o sexo, mesmo no caso de parceiros fixos.

O lubrificante também é necessário com a penetração de dildos e vibradores, que também podem causar pequenos ferimentos. Para isso, ele deve ser aplicado no entorno da região anal, em abundância, e por cima do preservativo, como explica a especialista.

Qual lubrificante anal usar

“É importante que seja à base de água e não à base de pastas ou derivados do petróleo. A própria vaselina em pasta não é interessante. Hoje tem uma gama enorme de lubrificantes para uso sexual e é importante que isso seja visto no rótulo”, disse.

Fernanda desaconselha uso de lubrificantes que prometem diferentes sensações, como os que esquentam ou esfriam, por exemplo, pois podem causar irritações e reações alérgicas na região. Ela também desencoraja o uso dos lubrificantes com efeito anestésico.

Continua após a publicidade

“Inclusive, os lubrificantes que têm muito anestésico, uma concentração maior, causam essa distração, mascaram a sensação de dor, que acaba sendo protetora de fissuras, machucados e lacerações dentro do reto. Como é uma região muito vascularizada, pode ter acidentes graves com a penetração anal”, adverte.

Ela também pontua que, além do uso do lubrificante, qualquer introdução no ânus, seja com brinquedos sexuais ou pênis, por exemplo, deve ser feita de forma cuidadosa. E, em caso de machucados e sangramentos, é fundamental buscar ajuda médica.