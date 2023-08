6 festas e baladas liberais em São Paulo para curtir sem pudores

Baladas regadas à música eletrônica e trocas de casais, clubes noturnos com nudez na pista de dança e até bunkers destinados às práticas sexuais mais intensas: o leque de opções em São Paulo para quem quer curtir a noite com muito sexo e fetiches é enorme. A seguir, nós separamos as melhores festas liberais, que contam com programação LGBTQIA+, acessibilidade PCD e bastante agito. Confira:

Mariposa

Localizado no edifício General Jardim, o ‘Mariposa’ tem de tudo um pouco: bar com drinques autorais, petiscos e um bunker destinado a intensas experiências eróticas. Aos sábados, o local abriga o Club Privet, festa destinada ao público LGBTQIA+ com house e disco music. Todavia, não se intimide: todas as orientações são bem-vindas no espaço (já conhecido na cena paulistana por seu clima libertário, onde é estimulado o nudismo e a dinâmica sexual intensa entre os visitantes).

Endereço: Rua Gen. Jardim, 342 – Vila Buarque

Hot Bar

Localizado em Moema, o vibrante Hot Bar acaba sendo uma escolha conveniente para os seus visitantes que buscam um swing de qualidade, dada sua proximidade com o Aeroporto de Congonhas.

O local oferece um ambiente sedutor e sofisticado, com serviços de alta qualidade, que incluem opções gastronômicas deliciosas, coquetéis incríveis e uma seleção musical eletrizante. Vale lembrar que o espaço tem, em sua maioria, clientes heterossexuais. A entrada para casais custa em torno de R$ 250 aos finais de semana.

Endereço: Alameda dos Pamaris, 83 – Moema

Festa Dando

Não é à toa que essa festa foi nomeada como “Dando”: mensalmente, os produtores promovem um encontro LGBTQIA+ picante e sem amarras. Seja na pista ou nos corredores escuros do local, quaisquer atividades sexuais estão liberadas. Portanto, caso seja tímide, pode ser melhor começar a explorar o universo das festas liberais em um espaço mais soft.

Endereço: Teatro Mars – Rua João Passalaqua, 80 – Bela Vista

Festa LIBBE

Com dois ambientes (um destinado para a pegação e outro para curtir a pista de dança — onde inclusive é proibida a prática de quaisquer atividades sexuais), a Libbe é a festa perfeita para quem quer conhecer gente nova, expressar todos os seus desejos e se sentir livre para praticar os mais variados fetiches.

Aliás, a área destinada à balada é ideal para iniciar o flerte e trocar alguns olhares, já que a nudez é permitida neste espaço. Para melhorar, o estabelecimento é totalmente LGBTQIA+ friendly: no site oficial, a equipe garante que a identidade de gênero e orientação afetivo-sexual de todes sempre será respeitada na casa.

Endereço: Alameda dos Pamaris, 42 – Indianópolis-SP (200m do metrô Eucaliptos da linha lilás do metrô)

Asha

O Asha Club, renomada casa de swing na cidade, destaca-se como um dos destinos favoritos para casais. Seu design é cuidadosamente elaborado para atender casais criativos e de mente aberta, oferecendo uma pista de dança excepcional, área para apresentações eróticas e noites temáticas que promovem uma experiência instigante para apimentar a relação.

Endereço: Av. dos Carinás, 562 – Indianópolis

Enigma Club

Por fim, essa casa de swing com festas liberais está localizada em Indianópolis, e tem capacidade para receber até 200 casais, totalizando 400 visitantes. Sua característica mais marcante é o espaço grandioso, com destaque para as salas com acessibilidade PCD. Além disso, oferece diferentes áreas e eventos programados para celebrações como aniversários, despedidas de solteiro e muito mais.

Endereço: Alameda dos Aicás, 1287 – Indianópolis