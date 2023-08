Casa Lush: conheça uma das suítes de motel mais luxuosas de São Paulo

O Lush Motel, localizado na Zona Sul de São Paulo, tornou-se o centro das atenções entre os frequentadores de motéis nas últimas semanas. O motivo? A nova suíte do estabelecimento, Casa Lush, vem surpreendendo a todos com a sua estrutura grandiosa. Ao todo, o quarto conta com 200m², divididos em dois andares, com piscina aquecida, teto solar retrátil, sistema de som potente — é possível conectar o seu celular às caixas —, pole dance e mais uma enorme quantidade de featurettes maravilhosos tanto para uma noite romântica quanto para uma festa (por que não?).

Sem sombra de dúvidas, precisávamos conhecer o local para contar todos os detalhes da suíte em primeira mão. Dá uma olhada:

Primeiro andar da Casa Lush

Logo de cara, nos deparamos com uma enorme pista de dança, frigobar, pole dance, globo de luz e uma televisão de noventa polegadas. Não há como não se sentir no mood para uma grande festa — algo reforçado pela proposta ‘Tropical Glam’ do ambiente, que conta com espelhos arredondados e luzes de led coloridas dignas de um clube noturno.

Segundo andar da Casa Lush

Subindo as escadas, notamos uma verdadeira dualidade entre os espaços. Se no primeiro andar a proposta é extravagante e festiva, o segundo passa a sensação oposta: aqui, a decoração florestal nos dá a impressão de estarmos em um refúgio verde em meio à selva urbana.

Formas orgânicas, plantas e flores compondo o espaço destinado ao banheiro e uma piscina com cascata trazem todo aquele relaxamento dignos de um paraíso tropical. E não para por aí: através de um dispositivo, equipado nos dois andares da suíte, é possível controlar todos os elementos do quarto – cor e intensidade das luzes, volume das caixas de som, canais da televisão, funcionamento da cascata e temperatura do ambiente.

Teto retrátil é o grande destaque

Aliás, é através deste mesmo dispositivo que podemos abrir ou fechar o teto solar retrátil da Casa Lush — que, para mim, é o grande diferencial da suíte. A experiência de curtir a hidromassagem enquanto observamos o céu (para a minha sorte, a Lua estava visível no dia de minha visita) é extremamente relaxante.

Alimentação e drinques

Para pedir refeições e drinques, basta ligar na recepção do motel ou fazer o pedido através de um dispositivo eletrônico. Aliás, este mesmo dispositivo avisa os hóspedes no momento em que as refeições chegam, emitindo um alerta sonoro. Depois dessa notificação, basta pegar a ordem em um compartimento localizado no quarto. Tudo é muito organizado e prático.

Sinta-se em casa

Inclusive, quem quiser realizar o pernoite pode se sentir em casa, já que o motel oferece duchas para banho, escovas de dente, sabonetes, toalhas, chapinha, secador de cabelo e até máquina de café para quem quiser tomar uma xícara logo cedo.

Ah, e vale ressaltar: toda a experiência é bastante privativa — a garagem da Casa Lush tem espaço para dois carros e pode ser completamente fechada, sem qualquer visão para a área externa do motel. Incrível, né?

Serviço

Endereço : Lush Motel (unidade principal): Av. do Estado, 6600 – Vila Monumento, São Paulo – SP, 03105-000

: Lush Motel (unidade principal): Av. do Estado, 6600 – Vila Monumento, São Paulo – SP, 03105-000 Valores: de R$ 1000,00 a R$ 3305,00 (em caso de pernoites em sextas, sábados e vésperas de feriado)