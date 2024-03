6 benefícios do chocolate para o sexo, segundo a ciência

Com a chegada da Páscoa, podemos aproveitar para garantir os benefícios do chocolate para o sexo. Isso porque, de acordo com a ciência, o cacau possui inúmeras propriedades que beneficiam tanto a nossa saúde mental quanto a nossa rotina sexual.

Entre as vantagens de consumir chocolate, está o aumento da libido, a melhora da ereção e um senso de atração potencializado por quem amamos. Incrível, né? E não para por aí!

Benefícios do chocolate para o sexo, segundo a ciência

1. Um quadradinho por dia pode fazer maravilhas

Segundo um estudo italiano publicado no The Journal Of Sexual Medicine, comer chocolate pode aumentar os nossos níveis de desejo, excitação e satisfação sexual.

Para comprovar a teoria, os pesquisadores organizaram dois grupos de mulheres. Um deles passaria um certo período comendo um quadradinho de chocolate por dia, enquanto o outro deveria permanecer o mesmo tempo sem comer quaisquer tipos de chocolate.

Ao final do experimento, as participantes responderam questionários acerca de suas vidas sexuais. Com isso, os cientistas comprovaram que o grupo que comeu um pedaço de chocolate diariamente experimentou uma melhora significativa em sua libido e senso de prazer.

2. Chocolate amargo melhora a ereção

Os pesquisadores da Universidade de Surrey incentivaram as pessoas a darem preferência ao chocolate amargo, rico em cacau, diferente das barras de chocolate tradicionais que possuem pouquíssima quantidade do fruto.

O motivo? Chocolates amargos são verdadeiros afrodisíacos. Repletos de feniletilamina (conhecida como a “substância do amor”), eles aumentam o desejo sexual por também incentivarem a produção de endorfina (o hormônio da felicidade).

Além disso, por influenciar no aumento do fluxo sanguíneo, o chocolate pode tornar as ereções dos homens mais intensas.

3. Sexo consciente

Nada de transar com a cabeça nas nuvens: o mesmo estudo da Universidade de Surrey observou que comer regularmente chocolate amargo pode melhorar a atenção — com uma barra de 100g tendo quase a mesma quantidade de cafeína que uma xícara de café.

Dessa forma, é possível estar muito mais presente na hora da transa, o que automaticamente torna a experiência mais prazerosa.

4. Performance sexual elevada

O chocolate contém teobromina, substância que atua diretamente no sistema nervoso central, causando a sensação de estímulo imediato e excitação. Com isso, nos sentimos mais dispostos e, consequentemente, experimentamos mais força e disposição na hora da transa.

5. Aumento da atração

Segundo a nutricionista Liliam Teixeira Francisco, por conter feniletilamina, o chocolate acaba liberando altas doses de endorfina em nosso corpo. Durante o sexo, a substância promove e potencializa o sentimento de atração pelo parceiro.

6. Maior relaxamento

Ainda de acordo com Liliam, o magnésio presente no alimento ajuda a diminuir a ansiedade, o que traz aquela sensação de relaxamento fundamental para uma boa transa.

Benefícios estão presentes no chocolate amargo

Vale lembrar que os benefícios citados podem ser melhor aproveitados através do chocolate amargo. Aliás, a nutricionista Liliam Teixeira aconselha escolher barras com teor de cacau superior a 70%.