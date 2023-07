5 dates aconchegantes que vão te aquecer nos dias frios

O inverno chegou e com esse friozinho só queremos ficar nas cobertas – melhor ainda quando acompanhadas, certo? Mas com as temperaturas tão baixas e os ventos gelados, as opções podem parecer limitadas ou desconfortáveis para curtir o romance. Além disso, ninguém quer ter a sensação de que apenas está ficando em casa e não está inovando nos encontros. Pensando nisso, reunimos alguns dates aconchegantes que vão te aquecer nos dias frios, com as recomendações de Luciana Patriarcha, arquiteta e especialista em psicoarquitetura. Veja só:

Noite de cinema nas cobertas

É claro que a primeira ideia que vem à cabeça quando queremos um date íntimo é uma sessão de filmes no sofá. Mas durante o inverno, até os cômodos da nossa sala ficam gelados, além de ser um date que parece ter pouca inovação e planejamento. Mas e se a gente te contasse que você pode fazer essa sessão de cinema ser muito romântica?

“Os cordões de luz, também conhecidos como luzes de Natal, podem ser utilizados para criar um efeito de iluminação mais delicado. Eles podem ser colocados em torno de janelas, espelhos ou em torno de objetos decorativos”, sugere Lucina como uma opção simples e ao seu alcance.

Tarde de Jogos

Se divertir e estar quentinhos é o ponto principal! Então, que tal preparar uma tarde de jogos, que além de criar memórias inesquecíveis, é a oportunidade perfeita para ficar em casa de pijama. Pegue alguns dos seus favoritos, pode ser desde os mais simples, como cartas e dominó, até os mais clássicos de tabuleiro, tais quais Monopoly ou Jogo da Vida ou até mesmo os mais complexos, que existem no mercado.

E os videogames não estão fora de questão, coloque algum jogo que vocês dois gostem em comum ou que você sabe que vai ser divertido. Apesar dos jogos de dupla serem divertidos, os jogos em que são criadas mini rivalidades rendem ótimas lembranças.

A ideia, aqui, é trazer elementos de fora para dentro de casa. “Para ter o contato com a natureza, sugerimos ter plantas no ambiente. Elas ajudam a purificar o ar e trazem vivacidade e cor ao espaço. Se você não sabe cuidar ou não tem tempo, aposte em plantas preservadas ou mesmo artificiais!”, comenta a arquiteta.

Mas o exterior pode vir de diversas maneiras de acordo com Luciana, você pode trazer pedras e elementos de água para dar serenidade às jogadas!

Noite de vinho e queijos

Um vinho e uma tábua de queijos é a representação de romance! É claro, você pode sair para um restaurante de fondue que tenha lareiras aconchegantes para sair um pouco de casa, mas se você estiver com preguiça disso, você pode montar sua própria noite de vinhos no conforto de casa. São tantas variedades e opções de queijo e vinho que, com um date desses, vocês podem conversar durante horas.

“Também é interessante pensar em iluminação indireta e aconchegante, como luminárias com luz amarelada, para criar uma atmosfera mais intimista, também é importante pensar em elementos que possam aquecer o ambiente, como lareiras, aquecedores e até mesmo cortinas pesadas, que ajudam a reter o calor”, recomendou Patriarcha para uma noite de vinhos aquecedores.

Acampamento na frente da lareira

Quem disse que acampamentos na sala de casa eram coisa de criança? Você pode trazer um pouquinho de criatividade no date, pegar todos os cobertores da casa e fazer um acampamento na sala. Vocês podem passar a noite conversando com a lareira ligada, petiscando e inclusive assistir alguns dos seus comfort films! “Uma das maneiras de fazer isso é incorporando materiais quentes e texturas macias, como tapetes, almofadas e mantas de lã. Outra opção é utilizar cores quentes e terrosas, que transmitem uma sensação de acolhimento e aconchego, como marrom, bege e vermelho”, recomendou Luciana.

Jantar à luz de velas

Um dos clássicos do melhores filmes de romance. Prepare um jantar especial com seu chef interior e prepare a casa para o ambiente mais romântico possível! Uma atividade que pode fazer o encontro ainda mais especial, é cozinhar juntos. “Para isso as velas aromáticas ou comuns criam uma iluminação mais suave e romântica, também na decoração podemos usar flores naturais como rosas, tulipas ou lírios, que são populares em jantares românticos pois enaltecem o amor. Elas podem ser usadas em um arranjo central ou uma pequena flor em cada lugar”, indicou Luciana para um jantar perfeito.

Além disso, a especialista em psicoarquitetura recomendou usar uma louça especial, sendo o momento para focar nos detalhes, como talheres, pratos, taças e toalhas de mesa, formando uma composição elegante. “Para finalizar, escolher uma playlist romântica ajuda a criar um ambiente mais aconchegante e relaxante para o jantar”, finalizou Patriarcha.