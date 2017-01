Qual modalidade esportiva mais combina com você?

Estúdios e assessorias esportivas especializados em uma única modalidade se multiplicam pelo país. A ideia é escolher o que realmente combina com você. São tantas opções que nós ficamos perdidas, não é mesmo?

Para ajudar a selecionar o lugar da atividade física, trouxemos cinco modalidades que estão em alta no momento:

Funcional

No Studio Mormaii Fitness, aberto pela marca de surfe em cinco cidades, incluindo Brasília e Florianópolis, equipamentos que simulam manobras sobre uma prancha e plataformas instáveis são alguns dos diferenciais do treino famoso por melhorar o condicionamento físico. Em pequenos grupos, as aulas têm vários horários. O plano mensal com três aulas na semana sai por 537 reais.

Corrida

Para ajudar e incentivar os alunos a melhorar a performance e alcançar seus objetivos, os professores da MPR Assessoria Esportiva desenvolvem planilhas individualizadas. O plano mensal (289 reais) inclui suporte presencial em locais específicos (em São Paulo e Santos), mas pode ser feito à distância – por meio

de um app, os alunos acessam os treinos atualizados, recebem apoio e feedbacks.

Spinning

Não cobrar mensalidade, não exigir horário fixo e oferecer toda a estrutura para a modalidade são os trunfos de estúdios de spinning indoor, como Studio Velocity, Spin n´Soul (São Paulo) e Power Cycle (Belo Horizonte). As bikes são reservadas pelo site de cada local em qualquer horário disponível. O aluno tem a opção de pagar por aula (de 30 a 45 reais). Sua única preocupação é pedalar em alta intensidade.

Crossfit

Além do espaço amplo e dos equipamentos básicos (pesos, cordas e barras), a CrossFit Posto 9 (no Rio de Janeiro e em Campinas) oferece aulas sob supervisão de três coaches durante quase todo o dia – permitindo maior flexibilidade de horário – mais eventos esporádicos ao ar livre. Basta reservar vaga pelo app até uma hora antes da aula. O plano mensal (sem limite) custa 439 reais.

Balé Fitness

O corpo torneado da criadora, Betina Dantas, não esconde os benefícios da aula, que de monótona não tem nada – gastam-se em média 1,2 mil calorias por hora. A novidade do Studio Betina Dantas é a Be Fit Summer Experience, que mistura movimentos de balé clássico, jazz e treino funcional, com foco em abdome e glúteos. O plano com duas aulas semanais custa 380 reais por mês.

