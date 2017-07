Sete homens são detidos por estupro coletivo a menina de 16 anos

Mais um caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro. Na terça-feira (04), quatro suspeitos foram presos e três menores suspeitos foram apreendidos por participar do estupro coletivo de uma menina de 16 anos no bairro Ricardo de Albuquerque, na Zona norte do Rio, de acordo com o G1 – todos com idades entre 15 e 20 anos.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em uma casa em construção a menos de 500 metros de 500 metros da 31ªDP (Ricardo de Albuquerque), que efetuou a prisão em flagrante. O delegado Renato Perez informou ao portal que a vítima aceitou ir ao local com o ex-namorado, de também 16 anos, e foi surpreendida por outros quatro homens que já estavam na casa.