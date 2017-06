Primeira advogada transexual no STF: “Sou uma sobrevivente”

Um longo caminho à percorrer, mas mais uma conquista para a comunidade LGBTQ. Gisele Alessandra Schmidt e Silva é a primeira advogada transexual a subir à tribuna do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Sinto que estou fazendo história”, comentou ela em sua sustentação oral perante os ministros do STF. “Mas se estou aqui perante Vossas Excelências é porque sou sobrevivente”, completou.

A advogada paranaense, que está há dois anos na profissão, foi à tribuna para defender os direitos dos transexuais de mudarem de nome e gênero no registro civil sem precisarem realizar a cirurgia de mudança de sexo. Ela contou que conseguiu mudar seus documentos sem o procedimento, mas que os entraves judiciais e burocráticos são grandes.

“Sobrevivi ao apedrejamento moral e físico, à proibição de estar na rua e nos espaços públicos, mesmo que à luz do dia”, disse Gisele. Ela também relatou que foi excluída do ambiente familiar e sofreu bullying na escola e no mercado de trabalho.

A advogada ainda reitera que fala de um lugar privilegiada, tanto por ser advogada quanto por sua documentação civil conter seu verdadeiro nome e identidade de gênero, mas que ela fala em nome de toda comunidade LGBTG porque “a imensa maioria de travestis, transexuais e homens trans não teve a oportunidade que eu tive, estão à margem de qualquer tutela”, afirmou.

Também nesta quarta-feita, o julgamento foi retomado juntamente com outra ação, protocolada por Rodrigo Janot, procurador-geral da República. Esta, assim como a de Gisele, pede o fim da necessidade de cirurgia de troca de sexo para a garantia de troca de nome e gênero no registro civil.

