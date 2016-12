Presente de Natal: Papa Francisco ganha uniforme do Chapecó

Nesta última semana, o Papa Francisco recebeu um presente inusitado (e muito fofo). Os colaboradores brasileiros da Rádio Vaticano se uniram para providenciar uma camiseta oficial do time Chapecoense para entregar de Natal ao pontífice. Esta foi uma maneira de agradecê-lo pelas bonitas palavras de apoio ditas quando teve ciência da tragédia.

No último 30 de novembro — um dia após o avião que levava a delegação de Chapecó a Medellín cair na Colômbia — Francisco declarou solidariedade ao Brasil. A homenagem aos 71 mortos no acidente foi feita na ocasião de sua audiência geral, realizada na Praça São Pedro, no Vaticano.

“Gostaria de lembrar hoje a dor do povo brasileiro pela tragédia com um clube local e rezar pelos jogadores mortos e suas famílias”, declarou o Papa.

O uniforme destinado ao Papa foi personalizado com seu nome na parte de trás da camiseta e a numeração preenchida com 71 — uma referência ao número de mortos na tragédia. A equipe estava viajando para participar da final da Copa Sul Americana.

Quando ganhou o presente, Francisco recordou com pesar o acontecimento e disse que “foi um evento muito triste, também agradeceu a todos os chapecoenses, a quem enviou uma bênção especial”.

