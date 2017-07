Polícia Federal faz operação contra pedofilia em 14 estados

A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (25) a segunda fase da Operação Glasnost, que investiga o compartilhamento de pornografia infantil na internet e a exploração sexual de crianças. A ação cumpre mandados em 51 cidades de 14 estados brasileiros.

Até agora, de acordo com a polícia em entrevista ao G1, 30 pessoas foram presas; sendo 27 em flagrante. Foram três mandados de prisão preventiva, 71 de busca e apreensão e dois de condução coercitiva.

As atuais ordens judiciais estão sendo cumpridas no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Sergipe.

Operação Glasnost

O nome da operação vem de um termo russo que significa transparência. “A palavra foi escolhida porque a maior parte dos investigados utilizava servidores russos para a divulgação de imagens de menores na internet e para realizar contatos com outros pedófilos ao redor do mundo”, explicou a PF.

A investigação começou com o monitoramento de um site da Rússia que é utilizado como um ponto de encontro de pedófilos do mundo todo. Por lá, esses criminosos produziam e armazenavam fotos e vídeos de bebês, crianças e adolescentes — muitos deles sendo estuprados por adultos. Esse conteúdo era enviado para contatos ao redor do globo.

Na primeira fase, deflagrada em novembro de 2013, foram cumpridos 80 mandatos de busca e 30 prisões em flagrante por posse de pornografia infantil. Vítimas entre 5 e 9 anos também foram resgatadas.