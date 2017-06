Menina de 12 anos é dopada e estuprada em hotel no Mato Grosso

Um homem de cerca de 30 anos é suspeito de dopar e estuprar menina de 12 anos em hotel em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na sexta-feira (02).

De acordo com a polícia, ele mantinha contato com a menina por meio de mensagens de texto no celular há meses. Na sexta-feira, levou-a a um shopping da capital e depois ao hotel na cidade vizinha, onde a pequena tomou um suco oferecido pelo suspeito. Em seguida, passou a sentir tontura e desmaiou.

A criança, que mora com um avô no município de Poconé, a cerca de 100 km de Cuiabá, foi encontrada pela irmã após ser deixada por um táxi em frente à casa onde mora. Ao perceber que a menina parecia estar dopada, a irmã acionou a Polícia Militar.

Indícios de que a menina foi drogada e estuprada foram constatados na unidade de pronto-atendimento do município. “Ela não se recorda do abuso sexual, que ocorreu enquanto ela estava desacordada”, relatou a investigadora Walkiria Filipaldi Corrêa ao G1.

Acompanhada pela mãe, que mora em uma fazenda no interior, a menina está internada no Hospital Júlio Müller, em Cuiabá. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

“A família é muito humilde. No celular da menina, vimos conversas que ela havia mantido com o suspeito. Ele prometia muita coisa, falava que ia levar ela para a capital, dar presente, levá-la aos shoppings”, conta a investigadora, que conversou com a menina no hospital. S

egundo a polícia, o suspeito já foi identificado, mas ainda não foi localizado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi mobilizada para encontrá-lo.

