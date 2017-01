Horóscopo: Previsão para os signos em janeiro, por Susan Miller

Capricórnio



22/12 a 20/1

Não tem como este mês ser ruim. Afinal, é a grande comemoração das capricornianas. Sete astros estão reunidos para celebrar você – entre eles a Lua nova que surgiu no céu no final de dezembro. Conte com muita energia para alcançar aquilo que você quer realizar neste ano. Só espere até dia 9, quando Mercúrio assumirá movimento direto e não vai atrapalhar seus planos. Use estes primeiros dias para montar uma estratégia infalível. O ritmo no escritório estará acelerado; cuidado para não se cansar logo de cara. Nos fins de semana, não pense em trabalho e faça viagens curtas para conhecer outros lugares. No dia 27, a Lua nova beneficia o romance ou a vida social. Conte com a proximidade de Marte e Vênus, amantes cósmicos, para promover situações especiais.

Aquário



21/1 a 19/2

Pegue leve, aquariana. Você é conhecida por ser unificadora e pacífica e deve se manter assim. Portanto, não se deixe levar pelo stress do dia a dia. Se sentir necessidade, experimente passar algum tempo sozinha – a renovação será o tema da primeira metade do mês. Até o dia 8, Mercúrio estará retrógrado e não é recomendado comprar nada muito caro (muito menos eletrônicos) nem assinar contratos. Adie essas decisões. Já no dia 12, com a Lua cheia em Câncer, você precisará prestar atenção nas letras miúdas que regem um projeto em andamento – ele sairá dos trilhos. Seus gastos serão altos, mas necessários – e não haverá nada a fazer para evitá-los. Tenha calma. Marte sai dessa área do seu mapa no dia 28, devolvendo a você o controle do seu dinheiro. Perto do dia 27, quando acontece a Lua nova no seu signo, chega a hora de brilhar – considere como um presente do Universo. Pense em quais objetivos quer alcançar e faça planos para chegar lá.

Peixes



20/2 a 20/3

Você começa o ano cheia de otimismo e energia, pois Marte estará no seu signo até o dia 28. Essa configuração astral traz coragem, determinação e um encantamento que as pessoas notam de cara. Você terá fácil acesso aos poderosos e saberá pedir a eles o que deseja. Seu poder de atração também trará alguém especial ao coração. Algo que deve ser levado em consideração: Vênus e Marte, amantes cósmicos, estarão próximos, gerando uma onda elétrica de paixão. Aproveite! Como Mercúrio estará retrógrado até o dia 8, evite se lançar em novas empreitadas ou assinar contratos. Qualquer decisão tomada nesse período resultará em insatisfação. Deixe o tempo trazer mais clareza. Espere bastante atividade na vida social. Não faltarão convites para festas e encontros. Seus gastos serão motivo de preocupação perto da Lua cheia do dia 12. Tente resolver as questões rapidamente e conte com a ajuda de Marte nesse processo. No final do mês, com a Lua nova em Aquário, você finalmente poderá descansar e relaxar.

Áries



21/3 a 20/4

A Lua nova de 29 de dezembro inaugurou uma fase maravilhosa em sua carreira: é o momento de assumir novas responsabilidades e perseguir o cargo dos seus sonhos. Além do astro, mais dois planetas e o Sol vão influenciar as decisões. Seu lar estará em foco após o dia 12. Tente não abarrotar sua agenda de compromissos, pois um familiar ou sua casa podem exigir atenção repentina. Com Marte, seu regente, em ângulo amigável, há boas chances de que você consiga resolver esse problema sem grandes dificuldades – com Urano e Saturno por perto, a solução será eficiente a longo prazo. Você estará cercada de amigos depois do dia 27, quando acontece a Lua nova em Aquário. O romance também virá de maneira inesperada e será repleto de química, já que Marte e Vênus, amantes cósmicos, se encontram em órbitas próximas. Se um amigo se oferecer para apresentá-la a alguém, dê uma chance e mantenha a mente aberta. Você poderá se surpreender.

Touro

21/4 a 20/5

Suas fronteiras vão se expandir, taurina. Talvez você viaje, faça uma parceria com uma empresa estrangeira ou retome os estudos. Afinal, são várias as maneiras de ganhar uma visão mais ampla do mundo. Isso é resultado da Lua nova do final de dezembro, que terá efeito forte nos primeiros dez dias do mês. Sua vida social entrará em destaque e pode ser que você se envolva em eventos pouco comuns, como corridas de rua ou festas de arrecadação de dinheiro por uma causa. Vênus, seu regente, estará em Peixes até fevereiro e estimulará a conhecer pessoas – serão especialmente interessantes. Aliás, o amor pode surgir de uma delas; fique atenta. Depois da Lua nova, no dia 27, a carreira será beneficiada. Sua reputação estará cada vez melhor. Conte com esse bilhete de ouro

na hora de falar para seu chefe que merece uma promoção. Confie na criatividade para deixar seu talento à mostra – com Saturno por perto, qualquer mudança no trabalho trará resultados a longo prazo.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O mês começa devagar e tranquilo, algo que você apreciará depois do sempre conturbado período de festas. Em vez de retomar a rotina de trabalho caótica, tire algum tempo para repensar sua estratégia para a carreira e decidir os passos a ser tomados durante o ano. Mercúrio, seu planeta regente, estará retrógrado até o dia 8. Então, seja compreensiva com o ritmo lento que as coisas devem tomar. Vale aproveitar o período também para colocar em ordem as finanças e planejar seus investimentos. Com Marte na sua casa das honras até o dia 28, todas as sementes plantadas agora renderão no futuro. No dia 16, as notícias serão surpreendentes, pois Urano, planeta do inesperado, entra em ação com a Lua cheia. É provável que você precise lidar com um gasto repentino. Com a Lua nova do dia 27 em Aquário, a rotina se tornará mais familiar. Você deve retomar seu programa de marketing pessoal: mostre à chefia que está disposta a fazer mais pela empresa. Se for autônoma, melhore sua comunicação.

Câncer



21/6 a 21/7

É hora de passar a limpo os conflitos com o parceiro. Se o agito do final do ano deixou alguma mágoa, chegou o momento de resolvê-la. Mercúrio estará retrógrado até o dia 8 e beneficia quem quiser olhar para trás e rever decisões tomadas. Depois disso, com Vênus e Marte, chamados de amantes cósmicos, bem próximos durante todo o mês, vocês dois poderão experimentar uma aura romântica irresistível e única. Essa vontade de viajar que vem ocupando seu pensamento faz todo o sentido agora que Marte entrou em Peixes. Por isso, busque o destino dos seus sonhos e comece a se programar. Inclua no roteiro experiências culturais, que, além de relaxar, vão encantar você. A Lua cheia no seu signo, no dia 12, a deixará esgotada por causa de uma notícia ruim relacionada à carreira. A questão, porém, será resolvida com a ajuda de uma figura influente sem arranhar sua reputação. Cuidar das finanças será prioridade na Lua nova em Aquário, no dia 27: coloque suas contas em ordem.

Leão

22/7 a 22/8

Estava achando que o começo de ano seria leve e tranquilo? Enganou-se, leonina. A Lua nova do final de dezembro vai trazer uma longa lista de tarefas e muitas pessoas contando com você. As finanças serão o grande tema do mês; preste atenção nelas. Muitos planetas em Capricórnio vão incentivá-la a finalmente colocar em ordem seu orçamento. Já adiante o imposto de renda separando documentos importantes. É provável que algumas questões relacionadas a dinheiro estejam um pouco nebulosas. Então, cave fundo até descobrir tudo sobre seu balanço – a resposta deve vir até o dia 12, com a Lua cheia em Câncer. Depois disso, até a Lua nova do dia 27, a evolução de um relacionamento a deixará com a cabeça nas nuvens. Talvez vocês estejam preparados para dar o próximo passo, como comprar um apartamento ou aumentar a família. A energia também é boa para parcerias de negócios: se estiver precisando ampliar a equipe, aproveite para contratar agora.

Virgem

23/8 a 22/9

Você trabalhou tanto no último mês que já pode pegar mais leve e curtir os amigos e seu amor. A Lua nova do final de dezembro também beneficia essa tendência e a deixará no clima da diversão. Com Mercúrio retrógrado até o dia 8, é possível que alguém do passado retorne, retomando o papel significativo que costumava ter na sua vida. Dê uma chance: saiam para jantar e avalie se ainda existe aquela faísca. Se a resposta for negativa, pelo menos você terá uma finalização especial. De qualquer jeito, as parcerias estarão em alta; se não no amor, no trabalho. Use essa força para levar a carreira adiante. Os amigos vão chamá-la para um evento caro e você precisará pensar bem se pode abrir mão desse dinheiro. Revise as finanças, observe onde estão concentrados seus gastos e como eles podem ser reduzidos. Se precisar, aceite a ajuda de uma amiga nessa tarefa. Além disso, repense seus sonhos: no que você realmente quer investir a partir deste momento?

Libra

23/9 a 22/10

Sua casa vai tomar seu tempo e sua atenção. Quem sabe finalmente tire do papel aquela reforma que vinha planejando. Com Mercúrio retrógrado, a dica é deixar para comprar equipamentos eletrônicos caros só depois do dia 8. Também é bom estar preparada para imprevistos durante o quebra-quebra. No trabalho, mantenha o foco e certifique-se de que seus projetos estão caminhando na direção correta. Fique de olho em sua equipe e saiba valorizar os pontos altos de cada um – há quem se destaque pela criatividade; outros, pela praticidade. Apesar da promessa de que um projeto importante seria finalizado no dia 12, a Lua cheia deve provocar a prorrogação desse prazo. O erro será responsabilidade de um colega e você precisará ser compreensiva em vez de atacá-lo. Conserve a cabeça aberta e tenha empatia. O final do mês promete muitas emoções, pois a Lua nova em Aquário, no dia 27, trará um encontro transformador e memorável.

Escorpião

23/10 a 21/11

Parece besteira, mas as festas de fim de ano sugam tanta energia que muitas vezes precisamos de férias para recuperá-la, não é mesmo? Tente dar uma escapada de fim de semana para alguma cidade próxima. Só a mudança de cenário já fará diferença. Como Mercúrio estará retrógrado até o dia 8, evite assinar contratos e concluir negociações. Se possível, adie também compras custosas, como uma geladeira ou um carro. No dia 12, a Lua cheia em Câncer trará frustração a seus planos no escritório – esse fenômeno será difícil para todos os signos. Caso você esteja pensando em se mudar, comece a procurar já, pois o imóvel ideal pode aparecer até o fim do mês. Use a energia da Lua nova, no dia 27, para iniciar uma reforma. Com Marte ativo, o romance estará no ar. A princípio, o planeta se combina a Netuno, mas também encontra Vênus. Aproveite essa fase ao máximo. Tente, porém, manter os pés no chão na hora de decidir qual o próximo passo que vocês darão juntos.

Sagitário

22/11 a 21/12

Depois do dia 8, quando Mercúrio retoma o movimento direto, suas finanças devem começar a entrar em ordem. A princípio, alguns pagamentos atrasados vão cair em sua conta. Dê uma olhada no orçamento: com certeza, dá para economizar. Na Lua cheia em Câncer, no dia 12, o dinheiro será novamente o protagonista, mas desta vez em alguma atividade profissional. Não se irrite se precisar diminuir um projeto por falta de recursos. Netuno e Marte estarão no seu setor do lar durante todo o mês, provocando confusões com o encanamento (fique de olho em possíveis vazamentos). O lado bom é que garantirão a energia criativa necessária para reformar um ou outro cômodo. Depois de tantas exigências, o céu finalmente dará uma trégua: a Lua nova do dia 27 trará amor e amizade. Experimente uma viagem rápida a uma cidade próxima com o parceiro ou até com as crianças. Se puder, escolha um roteiro cultural que poderá estimular a todos e mostrar

novas possibilidades.