Homem transgênero está esperando filho de seu marido

O jovem casal Biff Chaplow e Trystan Reese, de Portland, nos Estados Unidos, está esperando por um bebê, que irá se juntar aos outros dois filhos adotivos, Riley e Hailey.

Para engravidar, um desejo antigo de ter mais filhos, Reese precisou parar de tomar testosterona, hormônio responsável por características masculinas, como barba e voz grossa. Isso porque ele é um homem transgênero – apesar de ter nascido com um corpo com características biológicas atribuídas às mulheres, ele se identifica com o gênero masculino e, por isso, toma hormônios para seu corpo se adequar à sua mente.

Chaplow, seu marido, está com muitas expectativas para o nascimento, previsto para julho, bem como os irmãozinhos. “Hailey contou a todos os colegas que seu pai é transgênero, está esperando um bebê e ela será uma grande irmã”, disse Reese ao programa The Longest Shortest Time. As crianças foram adotadas em 2015, mas já eram cuidadas pelo casal desde 2011.

Eles já sabem o sexo do bebê: brincam que foi “diagnosticado” menino. O pai ‘grávido’ disse que está aproveitando a gravidez e se alegra por não ter sofrido preconceito durante o processo: “Não houve qualquer traço de transfobia vinda das pessoas com as quais tive contato durante a gravidez”.

