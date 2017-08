Filho de 10 anos salva mãe e irmão durante parto

Jayden Fontenot, de 10 anos, foi quem auxiliou a mãe durante o parto de seu irmão Daxx, no último dia 11, em Louisiana, nos Estados Unidos.

Ashley Moreau estava no banheiro de sua casa quando a bolsa rompeu, 6 semanas antes da data prevista para o nascimento de Daxx, programado para em torno do dia 20 de setembro. O noivo de Ashley já havia saído para trabalhar naquela manhã.

Ela se assustou quando viu que os pés do bebê já estavam saindo para fora da barriga. O chamado “parto pélvico” pode ser perigoso para o bebê, pois a cabeça pode ficar presa no canal vaginal, causando danos no cérebro ou até a morte.

Ashley orientou o filho de 10 anos a pedir ajuda para a avó, que chamou uma ambulância, mas não pode ajudar mais por ter acabado de passar por uma cirurgia na coluna e estar impossibilitada de andar.

A criança então voltou e disse à mãe: “Me fale o que eu preciso fazer e eu farei”. “Jayden estava tão calmo que me deixou mais calma. Eu podia ver que ele estava assustado, mas sabia que tinha que fazer aquilo”, contou Ashley ao Daily Mail.

“Eu tive que puxá-lo pelas pernas; gentilmente, não com força”, contou o pequeno herói.

Após a retirada de Daxx, no entanto, o irmão mais velho notou que o bebê não estava respirando. Prontamente ele buscou um inalador nasal, usado pela irmã de 11 meses, e ele e a mãe começaram a bombear ar pelo nariz e boca de Daxx.

Assim que o recém-nascido voltou a respirar, uma equipe de paramédicos chegou à casa da família e levou todos para o hospital. Além de ter reanimado o irmão mais novo, Jayden também foi essencial para que a mãe não morresse de uma hemorragia, pois a separação repentina entre placenta e parede uterina causa intenso sangramento.

Daxx é saudável, está crescendo bem e deverá ir para casa até o fim desta semana.

“Toda vez que eu penso no que aconteceu, eu choro. Eu acho que o Jayden não compreende o que ele fez e o quão grande foi”, disse a mãe. “Eu falei para o Jayden: ‘Você vai sempre ter uma conexão especial com seu irmão’. Eu estou tão orgulhosa dele. Ele salvou nossas vidas“, felicitou Ashley.