Ex-ginasta Lais Souza fica em pé pela 1ª vez

Mais um pouquinho de força!! Treinando de pé e fazendo braço…😛😛😛💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻♿️✅♿️✅♿️👌🏼🤸🏾‍♂️🤸🏾‍♂️🤸🏾‍♂️🤸🏾‍♂️💕❤😘💋😉🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #gratidao #familia #paciencia #palestra #estacio #clinicavie @williancampi2107

A post shared by Lais Souza (@lalikasouza) on Feb 12, 2017 at 7:19am PST