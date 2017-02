Cientista espacial Katherine Johnson é homenageada no Oscar

Um dos momentos mais marcantes do Oscar 2017, que acontece neste domingo (26), foi quando, ao anunciar o vencedor da categoria de Melhor Documentário, a cantora e atriz Janelle Monáe fez um discurso emocionante sobre o caráter exclusivo das narrativas históricas e recebeu a matemática Katherine G. Johnson, de 98 anos, no palco do Teatro Dolby, em Los Angeles.

“Filmes sobre os grandes feitos de homens e mulheres sempre foram muito populares nos livros de história. Mas nem sempre todos foram incluídos, é por isso que precisamos produzir longas para destacar nomes poucos conhecidos, porque suas histórias devem ser lembradas. É o caso de três mulheres que devido às suas genialidades possibilitaram as conquistas astronômicas da nação e iluminaram a condição humana”, disse a intérprete.

Janelle, Octavia Spencer e Taraji Hanson deram vida à trajetória das matemáticas Mary Jackson e Dorothy Vaughan e da física Katherine G. Johnson: um trio de mulheres negras que trabalharam na NASA e tiveram sua competência ofuscada pelo racismo. A história contada no longa Estrelas Além do Tempo, que concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz Coajdvuante e Melhor Roteiro Adaptado.

Antes de ter anunciado a vitória do longa O.J. Made In America, que conta a história do astro de futebol Orenthal James Simpson, acusado de assassinar a esposa e seu melhor amigo, Janelle chamou ao palco Katherine G. Johnson, a primeira mulher negra a ser promovida chefe de departamento na NASA, que agradeceu os aplausos com um sonoro e fraterno “Obrigada”.

