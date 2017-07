Como aplicar o feng shui à mesa de trabalho para melhorar seu dia

O Feng Shui, método milenar chinês de organização dos ambientes para atrair boa energia, tornou-se moda em todo o mundo. Pela teoria, a localização, a posição da porta de entrada e, até mesmo, a disposição dos vasos de plantas e flores podem influenciar no bem-estar do ambiente.

Que tal, então, aproveitar a tradição para atrair boas energias para a vida profissional? Aproveite as dicas elaboradas pelos especialistas do Astrocentro, de São Paulo.

Mesa de trabalho

Se possível, posicione a sua mesa de lado para a porta. A ideia é que as energias das pessoas sejam recebidas de frente — de costas, você se sentirá mais vulnerável. Se trabalha em casa, quadros com imagens de água são boas sugestões para decorar o ambiente: segundo a tradição, elas ajudam a promover o movimento e as novas ideias.

Sob a mesa

As plantas e cristais são bem-vindos, já que aumentam o fluxo de energia. Se lida com muitos aparelhos eletrônicos, complete com uma turmalina preta para neutralizar as ondas eletromagnéticas. Não se esqueça que a organização é aliada: se possível, jogue fora papéis, projetos e materiais que não usará mais ao fim de cada semana.

Computador e estações de trabalho

Seu computador deve estar no centro da mesa para revelar o foco do trabalho. Do lado esquerdo, deixe projetos em andamento para atrair prosperidade. Já do lado direito, coloque o telefone para aproximar os clientes.

