7 suportes para laptop que vão melhorar sua postura

Muito se fala sobre a importância de manter uma boa postura enquanto trabalha no computador. E por mais que as tendências das redes sociais digam de novo e de novo que a melhor solução é uma escrivaninha com altura ajustável (as famosas “standing desks”), a verdade é que esses móveis nem sempre são acessíveis. Porém, é possível melhorar a sua postura no computador com a ajuda de suportes para laptop e mouses.

Se você tem a possibilidade de trabalhar de casa, muitos desses suportes podem ser adaptados para o sofá ou a cama, garantindo uma postura adequada e evitando dores e desconfortos. Mas, lembre-se, mesmo com a ajuda de um suporte, ainda é importante levantar da cadeira de tempos em tempos, alongar o corpo e aliviar a tensão acumulada.

Veja as opções que encontramos:

