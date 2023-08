B.Luxo e Fugaz Vintage se unem à KITKAT para promover a moda circular

Estamos no mês do Second Hand (Segunda Mão, em português), uma iniciativa que propõe um olhar mais sustentável para a moda. E com a proximidade de grandes festivais, como o The Town, este pode ser um bom momento para mergulhar de cabeça na moda circular e garantir looks usados, mas ainda em perfeitas condições, sem gastar todas as economias. Pensando nisso, os brechós paulistanos B. Luxo e Fugaz Vintage se uniram à KITKAT® para montar uma seleção de roupas que são perfeitas para quem quer curtir os shows

Até a última semana do mês, os dois brechós contarão com araras especiais com peças de diferentes épocas, tecidos e estilos, todas selecionadas pensando no conforto de quem vai passar longas horas nas maratonas de shows. Jaquetas vintage, camisetas e vestidos floridos e calças estilosas e gostosas de usar estão entre os itens expostos.

“Ao trabalhar a moda circular, reforçamos que cada roupa reutilizada contribui para um planeta mais saudável. Acreditamos no poder das escolhas conscientes e continuaremos a incentivar e inspirar os jovens nesta jornada”, ressalta Gabriela Varela, Consumer Marketing Manager de KITKAT®.

“Nós, do B.Luxo, acreditamos que a moda pode e deve ser reaproveitada de mil maneiras, através do consumo de peças já existentes no mercado ou também da moda upcycling. O importante é que a nova geração e as futuras tenham isso de maneira clara e resolvida, e nós, que somos um dos percursores no vintage contemporâneo, sabemos da importância do nosso trabalho à frente do brechó tornando isso viável para esses consumidores que, na grande maioria, são jovens e gostam de se vestir bem, principalmente para ir a um festival”, comenta Paula Rondon, estilista e proprietária do B.Luxo.

