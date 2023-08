Criatividade: ideias de maquiagem para usar no The Town

Festivais de música são ótimos para explorar maquiagens criativas! Nesses eventos, há espaço para visuais ousados e únicos, com autenticidade e individualidade. O The Town, que começa neste final de semana e vai até 10 de setembro, é uma boa oportunidade para você explorar makes que tem vontade de fazer e ainda não encontrou a ocasião ideal. Se jogue nas dicas da beauty artist Carol Zaia, maquiadora oficial Sephora Brasil, e divirta-se mais com o look.

“A maquiagem de festival proporciona uma maior liberdade e oportunidade de ousar, utilizando cores que normalmente não usamos no dia a dia, por uma série de motivos. O festival é aquele momento em que se pode usar tudo que se tem vontade, é a ocasião perfeita para aquela maquiagem que ficou guardada na gaveta e para se expressar através das cores, misturar com brilho e se libertar das restrições da maquiagem cotidiana”, conta ela.

Maquiagem de festival precisa ser resistente

Antes de embarcar nas inspirações, é sempre bom lembrar que você precisa de uma maquiagem resistente! A proteção e hidratação da pele são os elementos-chave de uma boa preparação de pele. “Utilizar um hidratante que controle a oleosidade e sempre lembrar do protetor solar, já que estamos falando de um evento que começa durante o dia e fica em um ambiente externo”, reforça Carol.

A durabilidade da maquiagem é uma questão bastante individual e depende de fatores específicos de cada pessoa. Vale compreender as texturas de produtos que se adequam ao seu tipo de pele para obter melhores resultados. Por exemplo, para peles oleosas, é aconselhável optar por produtos em gel, enquanto peles mais secas podem se beneficiar de produtos com ingredientes hidratantes. Escolher as texturas certas é essencial para garantir uma maquiagem mais duradoura.

“Vale ressaltar que produtos como blush e sombras cremosas devem ser selados com um pó e, ao final, sempre lembrar de passar uma bruma fixadora, isso vai ajudar ainda mais a manter a maquiagem no lugar”, recomenda a maquiadora.

Continua após a publicidade

Além disso, é uma importante priorizar produtos resistentes à água e ao suor, pois eles oferecem uma maior permanência na pele. Desde bases até máscaras de cílios e batons, uma ampla variedade de produtos oferece essa resistência. Ao selecionar produtos, considerar sua resistência a esses fatores ambientais pode contribuir significativamente para a durabilidade da maquiagem ao longo do tempo. Essas são as recomendações de Carol Zaia.

Inspirações de maquiagem para usar no The Town

Delineados criativos

“Uma grande aposta é inovar o formato do delineado, procurar fazê-lo de um jeito que não costuma ser usado no dia a dia. Por exemplo, um delineado gráfico, duplo, ou colorido, com duas ou mais cores”, sugere Carol Zaia.

Aposte nas cores

Continua após a publicidade

Se você é básica e sempre quer explorar cores, veio aí a chance! Os batons diferentes estão com tudo, então não tenha medo de ousar: vale azul, roxo, preto, rosa e mais! Caso você não tenha, pode usar um lápis de olho para fazer o contorno e passar uma cor que esteja habituada, o efeito será impactante e mais delicado. Caso queira usar cores em outras partes do rosto, ilumine pontos estratégicos dos olhos e vá se rendendo aos tons intensos.

Os cílios coloridos estão com tudo e garantem um efeito intenso no olhar. Abuse das cores, essa é a mensagem!

Continua após a publicidade

Blush na têmpora

O blush é um aliado valioso para realçar o brilho, complementando os looks criativos. Com cores vibrantes e acabamentos luminosos, o blush na têmpora é um hit bem editorial e casa muito bem com a estética dos festivais de música. Prepare uma pele glow de milhões e carregue no blush!

Use e abuse dos glitter

O glitter não precisa vir carregado, pode ser mais delicado e trazer o brilho para diferentes partes do rosto. “Há uma infinidade de formas de usar glitter, não necessariamente só no olho – é possível fazer uma sobrancelha de glitter, usá-lo como iluminador ou até mesmo fazer um lábio de glitter”, recomenda a maquiadora.

Continua após a publicidade

Lembrando que o glitter precisa ser colado com cola específica, que lembra uma manteiga de cacau, para que fique bem fixado. Outra possibilidade é adquirir sombras cremosas que já venham com o brilho, eliminando a necessidade de um segundo produto.

Não se esqueça de reaplicar o protetor solar ao longo do dia – os em pó e em spray funcionam bem por cima de maquiagem. Quando voltar para casa, tire todo o make do rosto e invista em uma boa hidratação, ok?