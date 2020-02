Vamos passear?

O passeio é indicado para cães e seus donos: deve ser um momento de lazer para ambos

Foto: Dreamstime

Você costuma sair de casa com seu cachorro sem coleira? Pois saiba que mesmo um bicho adestrado pode atravessar na frente de um carro. E até o poodle mais manso pode atacar alguém… “Mesmo que o cachorro não tenha o hábito de morder, ninguém pode prever a atitude de um animal”, alerta a veterinária Fernanda Fragata, do Hospital Veterinário Sena Madureira, de São Paulo. Quer evitar riscos para seu bicho e para outras pessoas? Basta usar guia e coleira. Veja como escolher os acessórios adequados – e boa caminhada!

As 3 perguntas mais frequentes sobre coleiras e guias

1. Posso sair na rua com meu cão sem guia?

Não há lei que proíba cães pequenos e médios de saírem à rua sem guia, mas não é indicado. Basta uma bobeada e eles atravessam a rua na frente de um carro, disparam atrás de outro cachorro, mordem uma criança…

2. Quais raças são obrigadas a usar focinheira?

Animais com mais de 20 kg e cães das raças rottweiler, fila, doberman, pitbull, bull terrier, mastim napolitano, pastor alemão e american staffordshire terrier são obrigados por lei a sair com focinheira. Se seu cão for nervoso, faça o mesmo.

3. Como escolho a coleira do meu cão?

O tipo de coleira depende do tamanho do bicho e de qual será o uso pelo dono. Há coleiras específicas de adestramento ou para animais muito pequenos ou fortes demais.

Sai prá lá, pulguento!

Circular numa praça pode ser uma delícia, mas é lá que vivem as pulgas e os carrapatos! Para evitar uma infestação no seu bicho, mantenha em dia as vacinas dele. Em todo caso, fique de olho nas doenças que estão por aí:



Erliquiose

Contágio: Picada do carrapato-estrela

Sintomas: Perda de peso, manchas na pele, cansaço e febre

Tratamento: Com antibióticos

Giárdia

Contágio: Contato com fezes, animais, água ou lugares contaminados

Sintomas: Diarreia, perda de peso e vômito

Tratamento: Remédios receitados pelo veterinário

Babesiose

Contágio: Picada do carrapato-estrela, como na erliquiose

Sintomas: Febre, tristeza e perda de peso

Tratamento: Antibióticos e vitaminas