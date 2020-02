A vacinação em dia garante

passeios protegidos

Foto: Getty Images

Visitar o veterinário com frequência e manter as vacinas do pet em dia é super importante para a saúde do animal. No verão, a chance de contrair doenças contagiosas é maior, pois os donos tendem a tirar o bicho de casa mais vezes e até o levam para viajar.

“Sempre que nossos animais vão sair de casa e ter contato com outros, existe o risco de adquirir doenças. As mais graves podem ser evitadas com a vacinação”, afirma o Dr. Leonardo Brandão, médico veterinário da Merial Saúde Animal.

Entre as doenças mais graves, estão a parvovirose, a cinomose e a raiva. Ambas podem levar à morte.

Cinomose: a cinomose atinge todos os órgãos do bicho e é altamente contagiosa. Ela é causada por vírus e frequentemente leva à morte cachorros filhotes e adultos. É transmitida ao animal sadio pelas secreções do bicho contaminado e pelo mesmo ambiente: pote de alimentação, mesma cama, roupa do dono, etc. Segundo a Sociedade Mundial de Proteção Animal, o índice de cães vacinados contra a cinomose é de 1 em cada 5. Consequentemente, é a doença que mais mata animais no país.

Parvovirose: é uma virose que pode ser transmitida pelo contato com fezes do animal contaminado. Quando contraída, o bicho fica apático, sem fome e pode morrer em poucos dias.

Raiva: a raiva é contraída ao bicho sadio pelo contato com a saliva do animal contaminado. Geralmente ocorre por mordida e pode ser transmitida ao ser humano também. Os animais silvestres são os maiores transmissores desta doença.

Confira a tabela de vacinação e veja se seu animal está em dia com as vacinas. Caso contrário, corra para um veterinário e proteja a saúde do animalzinho.