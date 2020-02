Top 5 livros essenciais sobre o Japão, por Fernanda Takaki

1.Dance, Dance, Dance de Haruki. Um dos autores japoneses mais pop da atualidade, para quem gosta do Japão e seus conflitos de modernidade versus tradição, Ocidente versus Oriente.

Foto: Divulgação

2.Hardboiled & Hard Luck, de Banana Yoshimoto. Conheci essa escritora meio sem querer, enquanto gastava minhas últimas moedinhas de ienes numa megastore em Tóquio. São dois contos com mulheres buscando um entendimento sobre perdas e relacionamentos.

Foto:Divulgação

3.Em louvor da Sombra, de Junichiro Tanizaki. Ganhei e também já dei de presente este livro, que é obrigatório para quem gosta da estético japonesa da sombra, de minimalismos e de mistérios. Recomendo a designers e arquitetos.

Foto:Divulgação

4.O nascimento do Osamuchi – Biografia Mangá de Osamu Tezuka. Primeira parte da biografia do mestre do mangá, criador do Astro Boy e de outros personagens desse fenômeno que são os quadrinhos japoneses.

Foto:Divulgação

5.Chuva Negra, de Masuji Ibuse. Este livro tem uma linda adaptação para o cinema. Mais uma vez, a história da bomba de Hiroshima, que, além da tristeza e da devastação, gerou uma narrativa emocionante.