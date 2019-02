Perdigão recolhe toneladas de frango por risco de contaminação

A BRF, dona da Perdigão, informou em comunicado que irá recolher aproximadamente 164,7 toneladas de carne de frango in natura. O motivo é o risco de contaminação por Salmonella enteritidis.

A empresa informou também que removeu outras 299,6 toneladas do produto que seria destinada ao mercado internacional pela mesma razão. Os produtos foram distribuídos para os estados do Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A carne a ser recolhida saiu da unidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e os lotes foram produzidos nos dias 30 de outubro de 2018 e entre 5 e 12 de novembro de 2018. Em nota, a BRF diz que “destacou um grupo de especialistas para investigar as origens deste único caso para garantir a adoção das medidas apropriadas para evitar recorrência.

A empresa pede que os consumidores que tiverem os lotes descritos entrem em contato gratuitamente pelo telefone 0800 031 13 15 ou pelo e-mail recolhimento.sac@brf-br.com para dúvidas, troca ou devolução dos produtos.

Alerta ainda que, caso os alimentos não forem preparados de forma segura, a salmonella representa risco à saúde, podendo causar infecção gastrointestinal.

Veja a íntegra do comunicado aqui e, a seguir, os produtos que foram afetados:

Cortes congelados de frango – Coxas e sobrecoxas sem osso (pacote de 15kg): 6.11.18, 9.11.18 e 10.11.18

Cortes congelados de frango – Meio peito sem osso e sem pele (pacote de 15kg): 30.10.18, 7.11.18, 9.11.18 e 10.11.18

Cortes congelados de frango – Filezinho (pacote de 1kg): 30.10.18, 5.11.18, 6.11.18, 7.11.18, 9.11.18, 10.11.18 e 12.11.18

Miúdos congelados de frango – Coração (pacote de 1kg): 30.10.18, 5.11.18, 6.11.18, 7.11.18, 9.11.18, 10.11.18 e 12.11.18

Cortes congelados de frango – Filé de peito (pacote de 2kg): 30.10.18 e 9.11.18