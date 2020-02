Como a Lua Cheia do dia 19 de fevereiro afetará seu signo

Cada fenômeno astrológico traz novidades para os signos. A Lua Cheia do dia 19 de fevereiro, por exemplo, promete afetar as áreas de finanças, de relacionamentos e de trabalho.

Susan Miller, a astróloga mais famosa do mundo, conta como cada signo será afetado pelo fenômeno. Confira:

Aquário

21/1 a 19/2

A Lua cheia, no dia 19, iluminará a seara do dinheiro, e a renda deve se sobrepor aos gastos. Você ainda terá Saturno ao seu lado para trazer estabilidade às finanças. Aproveite para colocar tudo em ordem antes que Mercúrio fique retrógrado, em março.

Peixes

20/2 a 20/3

A Lua cheia, no dia 19, representará um marco para seu relacionamento mais próximo, contribuindo para o desenvolvimento de sua vida pessoal. O astro ainda promete descobertas, talvez até uma gravidez.

Áries

21/3 a 20/4

A Lua cheia, no dia 19, a levará à conclusão de um projeto, o que lhe trará reconhecimento. O astro em Virgem pode ajudá-la a se comprometer com uma rotina mais saudável, incentivando-a até mesmo a inscrever-se para participar de uma competição fitness.

Touro

21/4 a 20/5

A Lua cheia, no dia 19, aumenta seu poder de sedução. Prepare-se para conhecer pessoas diferentes. Se estiver em um relacionamento, planeje algo romântico. Caso pretenda aumentar a família, procure fazer exames e certificar-se de que está tudo bem.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A Lua cheia, no dia 19, influenciará os assuntos do lar. O fenômeno irá ajudá-la em questões familiares também. Procure resolver problemas relacionados aos seus pais bem perto dessa Lua, pois será mais fácil todos concordarem.

Câncer

21/6 a 21/7

No dia 19, a Lua cheia iluminará a parte do seu mapa que rege a comunicação. Seu papo favorecerá o fechamento de negócios e acordos. Resolva ao máximo questões em aberto, pois Mercúrio entrará em movimento retrógrado no dia 5 de março, levando a mudanças de ideia. Se der, faça uma viagem rápida para esvaziar a cabeça.

Leão

22/7 a 22/8

A Lua cheia, no dia 19, vai abrilhantar suas finanças. É provável que você receba propostas de emprego com ótimas ofertas salariais.

Virgem

23/8 a 22/9

A Lua cheia, no dia 19, será no seu signo e irá transformá-la no centro das atenções. Coloque suas necessidades à frente de tudo. O período também é propício para a tomada de decisões importantes. Como recompensa, poderão surgir viagens ou momentos de grande alegria.

Libra

23/9 a 22/10

No dia 19, a Lua cheia trará a vontade de ficar sozinha. Caso esteja se sentindo mais cansada do que o normal, dedique algum tempo para relaxar e ficar de pernas para o ar, evitando assim uma gripe. Verifique se suas vacinas estão em dia.

Escorpião

23/10 a 21/11

Lua cheia, no dia 19, finalmente você terá tempo para relaxar. Aproveite para sair com os amigos, curtir a noite, dar risadas.

Sagitário

22/11 a 21/12

Na Lua cheia, no dia 19, sua carreira chegará ao ápice. É provável que, acompanhando essas mudanças, venha bastante dinheiro para sua conta. Graças a Urano, planeta das coisas surpreendentes e inesperadas, você terá muitas novidades para contar.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A Lua cheia, no dia 19, irá incentivá-la a viajar e procurar um parceiro ideal. Nesse processo, você deve acabar conhecendo alguém interessante, um novo amor.

