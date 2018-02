A astróloga Susan Miller, criadora do renomado Astrology Zone e colaboradora de CLAUDIA, não deixa de compartilhar as observações dos astros em sua página no Facebook.

O recado de hoje, terça-feira (6), se dirigiu diretamente para aqueles que estão em busca de um novo amor ou esperando o momento certo para marcar o primeiro encontro, especialmente dos signos de Touro, Libra, Aquário, Áries, Leão e Sagitário.

“Hoje é um dia encantador, Vênus e Urano estão em perfeita sintonia. É um grande dia para conhecer alguém novo ou marcar um primeiro encontro em um café. Touro, Libra, Aquário, Áries, Leão e Sagitário farão isso especialmente bem”, afirmou.

