Saiba como fazer o vídeo em comemoração ao Dia do Amigo do Facebook

Na última segunda-feira (4), o Facebook fez aniversário e intitulou a data como o “Dia do Amigo”. Com isso, a rede social disponibilizou a oportunidade de criar um vídeo chamado “Juntos na Amizade“, em que os usuários escolhem fotos pessoas já publicadas na plataforma e um álbum virtual de memórias é construído.

–

Se por algum motivo, a opção não está aparecendo já no início do seu feed, é possível acessá-la por meio das “Lembranças”, que aparecem após clicar no “Ver mais” da aba “Explorar”.

Seguindo a linha de recordar postagens antigas feita pelo Facebook, o exemplo de vídeo que aparece logo de cara é o de um feito pela própria plataforma. Ao que tudo indica, os algoritmos usados pela rede social selecionam imagens de amigos próximos (ou não!) e montam uma sequência de 16 fotos.

É possível publicá-la dessa forma ou, se preferir, editá-la conforme gosto pessoal. A única limitação é que a imagem escolhida deve já fazer parte da rede, sem a possibilidade de carregar uma nova.

–

Depois de escolher as suas fotos preferidas, é só compartilhar e pronto. Ótima forma de reviver momentos importantes que foram registrados na plataforma, né?