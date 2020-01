Sabrina Sato veste Zoe de coelhinha da Páscoa e o resultado é pura fofura

Desde que a pequena Zoe nasceu, ela tem roubado a cena no Instagram de Sabrina Sato e não foi diferente na véspera de Páscoa. No último sábado (20), a baixinha apareceu fantasiada de coelhinha e o resultado foi uma explosão de fofura na rede social.

Com mais de um milhão de curtidas no clique, Zoe apareceu fantasiada com um macacão laranja, estampado com um coelho verde na frente e meias branquinhas no pé. Mas o detalhe mais gracioso de todos foi a orelha alaranjada que a primogênita apareceu segurando.

Na legenda, Sabrina aproveitou para lembrar a data especial deste domingo (21) e deixar uma mensagem aos seguidores. “A coelhinha já tá pronta aqui. Feliz Páscoa”, escreveu a apresentadora, com corações de diversas cores.

Nos comentários, a família da pequena também marcou presença. O papai Duda Nagle comentou uma risadinha, afinal, é impossível não sorrir com essa foto da primogênita. Já a vovó Leda Nagle não economizou nos elogios para a baixinha. “Coelhinha mais linda e mais querida planeta! Feliz Páscoa”.

Confira os cliques:

Essa união familiar já havia começado na última sexta-feira (19). No Instagram de Duda, ele publicou uma foto em que Zoe está no colo da mamãe e próxima das avós – tanto materna como paterna.

Além do momento especial da família reunida, mais uma vez a primogênita esbanjou muita fofura com um óculos escuro, combinando com Sabrina e Leda.