12 acessórios que foram moda e você já se esqueceu

Quem nunca fez de tudo para estar dentro do mundo fashion e só depois de um tempo percebeu que estava seguindo uma tendência que logo faria parte de uma lista de itens de moda duvidosos? Pois você não está só!

Ao olharmos fotos do passado logo nos deparamos com diversos acessórios que já não fazem muito sentido para a moda atual, mas que na época eram o maior sucesso. Saia balonê, tênis de salto alto, calças coloridas e batom snob são alguns dos exemplos de itens que já estiveram em alta, e que hoje nos fazem pensar “como é que fui usar isso?”.

Então, para relembrar os velhos tempos e trazer as tendências antigas à tona, selecionamos 12 acessórios que foram moda e você já deve ter esquecido. Confira:

Brinco pérola

Quem nunca sonhou em ter este brinco de pérola? Criado originalmente pela grife Dior, ele fez o maior sucesso e chegou até a ficar esgotado em muitas lojas que venderam sua réplica. Apesar de delicado e discreto, caiu em desuso após virar febre global.

Sneaker de salto

Ter um tênis com salto alto foi o sonho de muitas meninas. Estes modelos de sneaker fizeram o maior sucesso e estavam disponíveis nas mais variadas cores.

Batom snob

O tom de rosa bem claro com toque cintilante foi tendência unânime na maquiagem dos anos 2000. O batom dessa cor era queridinho principalmente das loiras de pele bronzeada, criando um efeito de grande contraste.

Calça colorida

Os fãs de bandas do estilo emo, como Restart, com certeza vão lembrar destas calças! Na época em que bombaram nas lojas, virava até competição para ver quem tinha mais calças de cores diferentes.

Anel bigode

Presente em todas as lojas de acessórios, os anéis de bigode fizeram o maior sucesso. Se você queria estar por dentro da moda da época, era mais do que necessário ter um anel deste no dedo.

Calça saruel

Apesar de ser muito confortável, dificilmente a calça saruel ficava bem em alguém. Seu caimento era um tanto quanto estranho…

Bota plataforma de camurça

Num país tropical como o Brasil, é difícil imaginar que essas botas fizeram tanto sucesso! Não importa se estava frio ou calor, quem tinha uma bota dessas estava sempre com ela no pé.

Sandália gladiadora

Eis um assunto delicado: a sandália nada básica que acompanhou os pés das mulheres durante muito tempo. Os sapatos estilo gladiadora eram usados até mesmo por cima da calça jeans.

Vestido balonê

É difícil esquecer os vestidos ou saias no estilo balonê. Eles foram febre principalmente em festas de debutante ou aniversários. Era basicamente um item básico no armário de qualquer garota.

Casaco bolero

Perfeito para quem não queria esconder o look ao colocar um casaquinho, o bolero fez tanto sucesso que até algumas pessoas aprenderam a fazê-lo em casa, no maior estilo do it yourself. Simplesmente não dá para esquecê-lo!

All star de salto

Até hoje este é um dos itens de moda mais pesquisados no Google. O all star de salto foi o objeto de desejo de muitas meninas dos anos 2000 e fez tanto sucesso que ainda é possível encontrá-lo em lojas e brechós.

Unha caviar

Se tem uma tendência de unha que fez o maior sucesso e bombou nas mãos de muita gente foi a “unha caviar”. Era praticamente obrigatório ter uma unha (ou todas) dominadas pelas minipedrinhas. Mas só quem aderiu a esse sucesso vai se lembrar como era triste quando as pedrinhas começavam a cair e a unha ficava toda marcada.

E você, se lembra de mais alguma moda passada que marcou sua época? Conte pra gente!

