Rodrigo Sant’Anna se casa com roteirista Junior Figueiredo no Rio

Rodrigo Sant’Anna e o roteirista Junior Figueiredo se casaram na tarde do último sábado (2) em uma casa de festas na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A cerimônia contou com a presença de familiares e alguns amigos do casal.

Dentre os convidados estavam Evelyn Castro, Isabelle Marques e Carla Cristina Cardoso. A celebração foi feita ao ar livre e teve tudo o que há direito em um casamento.

O humorista Rodrigo, 37 anos, assumiu publicamente seu relacionamento com o roteirista do canal Multishow na semana passada. Já no último final de semana, Rodrigo compartilhou uma foto da cerimônia em que aparece abraçando o marido.

Confira algumas fotos da celebração:

Leia também: Rara aparição: filho de Dani Winits e Jonatas Faro posa com o pai

+ Claudia Leitte está grávida do terceiro filho

Siga CLAUDIA no Instagram