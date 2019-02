Rara aparição: filho de Dani Winits e Jonatas Faro posa com o pai

O filho dos atores Jonatas Faro e Danielle Winits, Guy Winits, já está com 7 anos e está a cara do pai. Em uma foto postada pelo ator, a semelhança entre os dois impressiona.

Na publicação, Jonatas mostrou ser um pai babão. Na imagem, o ator está abraçando o filho e os dois estão prontos para ir ao Prêmio Cesgranrio de Teatro, que elege os melhores espetáculos teatrais do Rio de Janeiro.

Guy é fruto do curto casamento entre Jonatas e Danielle. O garoto tem um meio-irmão, Noah, do relacionamento de Winits com Cássio Reis.

Confira a semelhança entre os dois:

