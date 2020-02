Quando é certo pensar em sacrificar o cão?

Às vezes deixá-lo ir é melhor para o bicho

A decisão do sacrifício (também chamado de eutanásia) deve partir de você e sua família. Já procurou todas as alternativas de tratamento e não é possível oferecer ao bichinho uma vida com qualidade? Então, comece a pensar na possibilidade de sacrificá-lo. Nesse caso, o veterinário normalmente dá uma anestesia e usa produtos específicos. Tudo isso é para diminuir os riscos de o bicho sentir dor. Depois do procedimento, procure o Cemitério de Animais de sua cidade para cremar ou enterrar seu companheiro de estimação. Se preferir, deixe o destino do corpo nas mãos do veterinário.

Por Marcos da Costa Machado, médico veterinário formado pelo Centro Universitário de Espírito Santo do Pinhal