O Prêmio CLAUDIA 2019, em sua 24ª edição, já começou a percorrer o país de norte a sul com o compromisso de eleger os nomes que disputarão a estatueta da mulher alada. Influenciadoras Sociais é a primeira categoria a ter as finalistas definidas. A categoria é estreante no prêmio e inclui mulheres que são referência para muitos nas causas que abraçam. As primeiras finalistas da edição 2019 usam as redes sociais para abrir um canal de conversa sobre os territórios em que atuam e promover mudanças de impacto na sociedade.

A primeira finalista é Gabriela Manssur (@justicadesaia). Nascida em uma família de juristas e mulheres fortes, a promotora de Justiça fez das redes mais um canal de apoio e contato com vítimas de violência doméstica. Leia aqui para conhecer mais sobre a história de Gabriela, responsável pelo blog Justiça de Saia.

A jornalista Juliana Romano (@ju_romano) é outra finalista da categoria Influenciadoras Sociais. Com conteúdo de moda e beleza, Ju conscientiza as seguidoras sobre ter uma relação saudável com o corpo e promove autoestima e autoconfiança entre as mulheres. Além do Instagram, ela tem um canal no YouTube e um blog. Aqui você pode conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela.

Preta, pobre, gorda, do candomblé. A jornalista e humorista Maíra Azevedo (@tiamaoficial) dispensa eufemismos em sua apresentação para falar de amor-próprio e combater o racismo. Tia Má, como é conhecida, é a terceira finalista da categoria Influenciadoras Sociais.

Para votar nas finalistas da categoria Influenciadoras Sociais, clique aqui.