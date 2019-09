Posts sobre perda de peso são filtrados no Instagram e Facebook

Nada de milagres. Desde o dia 18 deste mês, Instagram e Facebook estão mais rigorosos quanto às publicações de determinados produtos para perda de peso e alguns procedimentos estéticos promovidos com ofertas comerciais que incluem, por exemplo, códigos de desconto.

As políticas de publicidade já previam restrições, mas com o crescimento no marketing de influenciadores e conteúdo orgânico, as redes sociais decidiram dar mais atenção a esse tipo de promoção. A ideia é manter o ambiente positivo nas redes.

Com a mudança, as publicações que promovem o uso de produtos para perda de peso ou procedimentos estéticos serão restritas a maiores de 18 anos. Já os posts que prometem resultados milagrosos com produtos de dieta ou redução de peso serão removidos das redes.

“Essa nova política faz parte do nosso trabalho contínuo para reduzir a pressão que as pessoas podem sentir às vezes, quando se deparam com alguns conteúdos nas redes sociais”, explica Emma Collins, Gerente de Políticas Públicas do Instagram.

“Trabalhamos em conjunto com especialistas para garantir que essa mudança tenha um impacto positivo em nossa comunidade de mais de 1 bilhão de pessoas, e para assegurar que o Instagram continue sendo uma plataforma para livre expressão e discussão”, completa.

Se quiser entender melhor como as regras estão funcionando, dê uma lida nas Políticas de Publicidade do Instagram e do Facebook.

