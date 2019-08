Os melhores vídeos de yoga do Youtube para se exercitar em casa

Sair de casa para praticar algum tipo de exercício não é uma tarefa fácil. Por esse e outros motivos a yoga é uma prática ideal para quem não tem muito tempo e quer exercitar o corpo.

A técnica consiste em um conjunto de exercícios realizados no chão que tem como objetivo estimular o controle e a conexão entre o corpo e a mente. Dentre os benefícios estão o aumento da qualidade de vida e a restauração da saúde dos indivíduos.

A equipe de CLAUDIA selecionou algumas vídeo-aulas de yoga no Youtube para que você não tenha desculpa para ficar parada. Mas lembre-se: é preciso respeitar os limites do seu corpo e se sentir qualquer tipo de dor ou desconforto, procure ajuda profissional.

O que saber antes de praticar

Antes de qualquer coisa você precisa saber os cuidados que deve ter antes e depois de praticar a yoga. Assim como qualquer outro exercício, é necessário realizar um alongamento para evitar qualquer dano.

Aula para iniciantes

Se você nunca fez uma aula de yoga, comece com este vídeo. Não tente fazer nada sozinha e nem experimente posições complicadas. Seu corpo precisa se preparar e se acostumar com a prática ao longo do tempo.

Yoga para ansiedade

Se você sofre com ansiedade, há a possibilidade de amenizar os sintomas através da yoga. Com exercícios de respiração e algumas posições específicas é possível acabar com este sentimento.

Yoga para fortalecimento abdominal

Além de todos os seus benefícios, a yoga também auxilia no fortalecimento de algumas regiões do corpo. Lembre-se que para melhorar os resultados é necessário realizar os exercícios com certa frequência.

Aula para intermediários

Se você já está acostumada com as posições básicas da yoga, este vídeo é para você. A dica é respeitar os limites do seu corpo e sempre tentar novas modalidades.

Para aliviar dores nas costas

Chega de sofrer com dores nas costas! Existem algumas posições da yoga que são perfeitas para alongar a região e te ajudar com uma postura melhor.

