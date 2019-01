10 planners para ter um 2019 organizado

O ano de 2019 começou e com ele vem o desejo de ser mais organizada. E nada melhor do que um planner para colocar tudo no papel e programar todo o seu ano. Esse estilo de organização chegou e veio para ficar!

Com os planners você consegue descarregar a sua mente e colocar tudo no papel, planejar todo o seu dia, semana ou mês de uma forma que consiga visualizar tudo e, o melhor de tudo: tem o prazer de riscar o que for feito. Além disso, é muito bom tirar um tempinho para si mesma, não é?

E o mais legal dessas agendas organizadoras é que sempre dá para inovar e buscar novos tipos de escrita, novos adesivos para enfeitar e novas canetas para colorir os papéis. A solução perfeita para se divertir e organizar tudo!

Pensando nisso, reunimos alguns modelos para você se inspirar.

Confira:

1. Planner 2019 zoom_out_map 1 /10 Planner 2019 - Black & White Fashion, personalizável, por R$ 310, no site (Volare Paper/Divulgação)

2. Planner 2019 zoom_out_map 2 /10 Master Planner – Gold Romance, não possui datas e está disponível por R$ 227, no site (Planner Shop/Divulgação)

3. Planner 2019 zoom_out_map 3 /10 Planner Força do Preto – 2019, por R$ 149,90, no site (Evertop/Divulgação)

4. Planner 2019 zoom_out_map 4 /10 Planner 2019 Coragem, por R$ 139,50 no site (La Papeteria/Divulgação)

5. Planner 2019 zoom_out_map 5 /10 Desagenda 2019: Não Me Faça Passar, vem com um Certificado de Desaforo, por R$ 88, no site (Aff The Hype/Divulgação)

6. Planner 2019 zoom_out_map 6 /10 Planner Anual - Geométrico, disponível em 4 cores, por R$ 139,90, no site (Amorê Cadernos/Divulgação)

7. Planner 2019 zoom_out_map 7 /10 Faça Acontecer – Galáxia, por R$ 100 no site (Criatilha/Divulgação)

8. Planner 2019 zoom_out_map 8 /10 Planner Permanente Confetti, por R$ 135 no site (Brilhos e Purpurinas Papelaria/Divulgação)

9. Planner 2019 zoom_out_map 9 /10 My Life Planner 2019 - Jardim Secreto, por R$ 189, no site (Donna Dolce/Divulgação)

10. Planner 2019 zoom_out_map 10/10 Planner 2019 - Azul Margarida, por R$ 159, no site (Meg&Meg/Divulgação)

