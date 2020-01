Pela primeira vez, Gio Ewbank e Bruno Gagliasso falam sobre irmão de Titi

View this post on Instagram

COMUNICADO É com enorme alegria que comunicamos a chegada de Bless Ewbank Gagliasso, o segundo filho do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Bless tem 4 anos de idade e nasceu no Malawi, na África, mesmo continente de sua irmã, Chissomo. A adoção da criança correu em sigilo como acontece em qualquer processo do tipo. Foram e estão sendo respeitadas as orientações das autoridades e assistentes sociais do país africano. Portanto, para que o processo seja concluído sem maiores intercorrências jurídicas pedimos a compreensão de todos. A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino.