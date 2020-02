Passeio com as crianças

Chapéu mexicano do Hopi Hari

Foto: Otavio dias de Oliveria

Na adrenalina do Hopi Hari

Risos nervosos, berros apavorados e expressões tensas: esse é o clima do Hopi Hari, em Itupeva (SP), no km 72 da Rodovia dos Bandeirantes.

As atrações, com cinco opções temáticas, rendem um dia inteiro de diversão. Marca registrada do lugar, La Tour Ei_ el é um elevador que despenca de 70 metros de altura, dando a sensação de queda livre, em três segundos. O brinquedo, um dos campeões da categoria “frio na barriga”, concorre com as montanhas-russas Montezum, com curvas velozes, precipícios e trepidação, e Vurang, em que o carrinho desliza no escuro!

Há também cinema 3D e boa área de brincadeiras para a garotada. Não faltam clássicos, como roda-gigante, carrinhos de bate-bate, teatro e diversões eletrônicas.

Valor do ingresso: R$ 69,90*. Crianças até 3 anos não pagam.

Dica: com antecedência, você pode comprar ingressos com desconto no site (hopihari.com.br).

Onde ficar

Quality Resort & Convention Center

Durante a semana, devido a ótima estrutura de convenções, o hotel sedia eventos e recebe hóspedes que estão na cidade a negócios. Nos fins de semana, contudo, os engravatados cedem espaço às famílias – o Quality está em frente aos parques Hopi Hari e Wet’n Wild e ao lado do shopping Outlet Premium. A variada área de lazer conta com recreação o ano todo, minigolfe, bicicletas e sala de jogos com fliperama.

Tel.: (11) 2136-5300, www.qualityresortitupeva.com.br.

Em Jundiaí, a 21 km do Hopi Hari:

Serra de Jundiaí

Fica no trevo de acesso à cidade, pertinho de restaurantes e centros comerciais. As acomodações são simples, mas aconchegantes e equipadas com ar-condicionado, cama-box e travesseiros de pena de ganso. Na área de lazer há uma piscina com solário gostoso e também uma quadra poliesportiva.

Tel.: (11) 4582-4113, www.hotelserradejundiai.com.br.

Millian

Inaugurado em 2008 numa das principais avenidas de Jundiaí, o hotel tem ambientes bem novos e conservados. Nos quartos, todos do mesmo padrão, há cama-box, TV com canais por assinatura, ar-condicionado e acesso grátis à internet wi-fi.

Tel.: (11) 3395-4499, www.millianhotel.com.br.

Onde comer

Applebee’s (variada)

Segue o padrão da rede americana, com serviço atencioso, cardápio eclético e receitas fartas (algumas bem calóricas). Bom acompanhamento para as compras, mas fique atento ao horário restrito dos jantares.

Rod. dos Bandeirantes, km 72 (Outlet Premium). Tel.: (11) 4496-7100. 12h/21h. Cc: A, D, M, V; Cd: M, R, V.

Em Jundiaí, a 21 km do Hopi Hari:

Picanharia (carnes)

As carnes são preparadas na chapa e levam um tempero incomum, à base de sal, manteiga e shoyu. O carro-chefe é a picanha, mas não faltam cortes argentinos (bife ancho) e americanos (t-bone).

R. Augusto da Silva Palhares, 70 (V. Arens). Tel.: (11) 4607-2888. 11h/23h. Cc: A, D, M, V; Cd: M, R, V.

Roma Mia (italiana)

Massas frescas caseiras, receitas com pé no clássico, mas ambiente distante do universo cantineiro – o pequeno salão é moderninho e aconchegante. Entre os pratos mais pedidos, nhoque ao ragu de costela.

R. Br. de Teffé, 572 (Anhangabaú). Tel.: (11) 4521-5339. 3ª/6ª 11h30/15h, 19h/23h, sáb 12h/15h, 19h/0h, dom 12h/16h. Cc: A, D, M, V; Cd: M, R, V.

O que ver

Wet’n Wild

Sete milhões de litros de água abastecem o parque aquático da marca americana, um refresco e tanto para os dias de calor. São 15 brinquedos,entre eles os radicais Kamikaze (dois toboáguas paralelos de 18 metros de altura) e Space Bowl (depois de descer por um toboágua, você fica roda num redemoinho até cair na piscina). Duas atrações mais tranquilas: a Wave Lagoon, piscina com ondas de várias alturas, e o Lazy River, rio de correnteza onde as crianças fazem a festa. Como preços e horários variam muito durante o ano, vale consultar o wetnwild.com.br. O Wet’n Wild é vizinho ao Hopi Hari, mas pertence à cidade de Vinhedo.

Rod. dos Bandeirantes, km 72, 23 km. Tel.: (11) 4496-8000. R$ 58*.

Outlet Premium

É o primeiro outlet de grifes famosas do país. Nos modernos galpões, distribuídos por corredores ao ar livre, grifes como Armani, Diesel, Nike e Ermenegildo Zegna vendem produtos com até 80% de desconto. A praça de alimentação – com Applebee’s, Subway e Vivenda do Camarão – completa o passeio. Só não espere encontrar lançamentos: como se trata de uma ponta de estoque, os produtos são todos de coleções passadas.

Rod. dos Bandeirantes, km 72. Tel.: (11) 4496-7000. 9h/21h.



*preço pesquisado em setembro/2010