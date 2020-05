Parque Universal Orlando reabrirá as portas em junho

A pandemia que assola todo mundo ainda não acabou, mas mesmo assim, negócios e lojas pretendem fazer uma reabertura gradual. Inclusa nessa lista está o parque Universal Orlando, que anunciou na última sexta-feira (22) que reabrirá o parque temático Flórida a partir do mês de junho.

O Universal Orlando e Universal Studios Hollywood estão fechados desde maio, por causa da pandemia. O vice-presidente dos parques John Sprouds enviou a proposta de reabertura do parque para uma Força Tarefa de Recuperação Econômica do Condado de Orange, que votaram pela aprovação do plano da Universal.

Uma nota divulgada no site da Universal informa que os funcionários receberão treinamento especial para respeitar os protocolos de segurança do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), e o público também deverá segui-lo.

Com a suspensão dos vôos do Brasil para os Estados Unidos, os brasileiros que quiserem visitar os parques deverão esperar que os vôos sejam retomados, que ainda está sem previsão.

Várias medidas de segurança estão sendo tomadas, como o parque temático que funcionará com a sua capacidade reduzida. Máscaras e verificações de temperatura serão indispensáveis para os visitantes e funcionários. Se algum deles não tiver máscara de proteção, será fornecida por eles.

As áreas de lazer interativas foram fechadas e não haverá estacionamento com manobristas. Também não terá meet-and-greets depois dos shows, e todos os menus serão de uso único em papel nos restaurantes. Para os brasileiros de que desejam ir ao parque após a abertura, resta esperar que os vôos para os Estados Unidos sejam retomados.

Segundo a nota divulgada no site oficial da Universal, a equipe dos parques Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure e Universal’s Volcano Bay iniciarão suas atividades no dia 1º de junho, mas a reabertura ao público será no dia 5 do mesmo mês.

Todas as mulheres podem (e devem) assumir postura antirracista