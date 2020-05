Imagens mostram retorno de fiéis ao Vaticano com distanciamento social

Desde 10 de março sem poderem ir às celebrações do Vaticano, os fiéis finalmente tiveram permissão para retornar a frequentar a tradicional bênção dominical do Papa Francisco, neste domingo (24), na Praça de São Pedro.

Em abril, as celebrações da Semana Santa foram realizadas com a praça vazia, o que rendeu algumas das imagens mais marcantes ocasionadas pela pandemia do coronavírus. Além disso, a tradicional recitação do ‘Angelus’ pelo papa Francisco foi transmitida apenas via streaming.

Nas imagens, é possível verificar que o distanciamento social foi adotado para evitar a aglomeração de pessoas. Assim como a Itália, o Vaticano também começou a promover a reabertura gradual.

O Papa Francisco proferiu sua oração e bênção de domingo ainda por transmissão ao vivo, mas apareceu brevemente na janela de seu aposento para cumprimentar as pessoas ao final da cerimônia. Confira as imagens:

Policiais italianos usando máscaras durante a patrulha na Praça de São Pedro, agora totalmente reaberta

Usando máscaras e aderindo ao distanciamento social, freiras e fiéis marcaram presença na Praça de São Pedro

Já os museus do Vaticano, que recebia mais de 7 milhões de turistas por ano, só vão reabrir a partir do dia 1º de junho, e as visitas só poderão acontecer mediante reservas online. Os visitantes terão suas temperaturas verificadas e terão que usar máscaras e higienizar as mãos, de acordo com um comunicado oficial.

