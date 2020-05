Cabeleireiro com Covid-19 expôs 140 pessoas ao vírus em salão de beleza

A transmissão do novo coronavírus é rápida e imperceptível, principalmente quando uma pessoa contaminada não apresenta sintomas. Nos Estados Unidos, no Missouri, um cabeleireiro, nessa condição de assintomático, chegou a trabalhar por 8 dias, atendendo aproximadamente 91 pessoas depois da reabertura do estabelecimento. O período aconteceu de 12 e 20 de maio, segundo as autoridades locais.

Mesmo seguindo a recomendação de usar máscara, dois dias depois do seu afastamento, outro profissional do salão também foi diagnosticado com a Covid-19. Com isso, o local chegou a expor 140 pessoas ao vírus, sendo 7 funcionários.

Para entender a transmissão do vírus no estabelecimento, as autoridades acompanharam cada passo que o funcionário deu no período para além do ambiente de trabalho. O monitoramento possibilitou que as pessoas que entraram em contato com o cabeleireiro fossem alertadas sobre o risco.

Desde o dia 4 de maio, medidas de relaxamento da quarentena, como a reabertura dos salões de beleza, passaram a ser adotadas no país, que ainda enfrenta duramente a pandemia. Para a CNN, os donos do salão ressaltaram que o “bem-estar dos clientes e estilistas é a principal prioridade e a higienização adequada sempre foi uma prática importante no local”, afirmaram.

Perto de completar 100 mil mortes por conta da Covid, neste final de semana, em que foi celebrado o feriado do Memorial Day, as praias da Flórida ficaram lotadas por conta do relaxamento do distanciamento social adotado alguns estados. Por outro lado, os governadores de Illinois e Nova York possuem uma postura mais cautelosa, proibindo ainda a reabertura de restaurantes para clientes e salões de beleza.

