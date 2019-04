O que já se sabe sobre a 3ª temporada de The Crown

Desde que foi lançada a 2ª temporada de The Crown, em dezembro de 2017, os fãs da série estão aguardando novidades sobre as novas temporadas da produção. Segundo informações da BBC, ainda não há uma data definida, mas a 3ª temporada da série será lançada ainda este ano!

A promessa é de que nas próximas duas temporadas os fãs poderão acompanhar de perto as histórias de alguns membros mais jovens da família. De acordo com a Netflix, a 3ª temporada de The Crown continuará contando a história da Família Real a partir de 1964, onde parou na temporada passada, e seguirá até pelo menos o fim dos anos 70.

Novo elenco

Um dos acontecimentos principais da nova temporada será o início da crise no casamento da Princesa Margaret e Antony Armstrong-Jones, que se separaram definitivamente em 1978. Os rumores de que o elenco da série seria trocado a cada duas temporadas também foi confirmado e, por isso, devemos esperar atores novos para todos os personagens na 3ª temporada de The Crown.

Para acompanhar o envelhecimento dos personagens, algumas das principais mudanças são a de Olivia Colman no lugar de Claire Foy como a Rainha Elizabeth II, Marion Bailey como a Rainha Mãe e Helena Bonham Carter como Princesa Margaret. O Twitter oficial da série divulgou as primeiras imagens das atrizes nos papéis, confira:

A aguardada aparição de Lady Di

Na última semana, o anúncio de que Emma Corrin interpretará a Princesa Diana na série aumentou as expectativas de quando Lady Di finalmente apareceria em The Crown. Foi confirmado pela Netflix, no entanto, que a personagem só deverá aparecer na 4ª temporada, que começará a ser gravada no final de 2019, sem previsão de lançamento.

