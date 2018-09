Rainha Elizabeth critica uma cena em ‘The Crown’

A Rainha Elizabeth já deixou claro que gosta de The Crown, série da Netflix que retrata seu reinado. A terceira temporada estreia ano que vem e até sua neta, a Princesa Eugenie, já disse à atriz Vanessa Kirby (Princesa Margaret), que a avó gostou de tudo, exceto de uma cena.

De acordo com o jornal Express, a rainha se incomodou com o 9º episódio da segunda temporada, que retrata uma briga com o Príncipe Phillip sobre a educação de Charles, seu filho. Na cena, os dois discutem sobre o bullying que o menino sofre na escola Gordonstoun. Phillip (Matt Smith) diz que Charles é um menino “fraco”.

“A rainha sabe que muita gente que assiste à série acha que é uma representação fiel da família real e ela entende que não pode mudar isso. Mas eu posso expressar que ela ficou bastante chateada sobre a forma como o príncipe Philip é retratado: um pai insensível ao bem-estar do filho”, disse uma fonte próxima à família. “Ela ficou particularmente irritada com a parte em que Philip demonstra zero compaixão ao levar Charles da Escócia para casa. Isso não aconteceu“.

Príncipe Charles já admitiu que os tempos na escola não foram fáceis, mas que, no final, acabou gostando.

Mais lidas: Simone surpreende fãs ao revelar o nome de sua filha